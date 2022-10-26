Мурманская область вошла в топ-10 регионов по реализации национальных проектов

В ходе выездного заседания правительства Мурманской области первый заместитель губернатора Оксана Демченко представила предварительные итоги реализации национальных проектов за девять месяцев 2022 года.

«Средний уровень достижения нацпроектов у нас 97,5 процента. Это хороший показатель. Мы выводим его по новой методике федерального проектного офиса. По данному показателю Мурманская область входит в топ-10 регионов по итогам за 9 месяцев. Надеемся, что лидирующие позиции сохраним», – сообщила Оксана Демченко.

Мурманская область участвует в реализации 12 национальных проектов, которые представлены 48 региональными проектами. Они реализуются на территории 26 из 36 муниципальных образований. Это значит, что в каждом втором строят, ремонтируют и переоснащают социальные объекты, проводят мероприятия, которые напрямую влияют на повышение качества уровня жизни населения региона. В 2022 году финансирование национальных проектов в Мурманской области составило 20,6 млрд рублей. По предварительной оценке, в 2023 году из 171 показателя уже выполнено 70.

По предварительным итогам, в 2022 году процент выполнения показателей будет выше, чем в три предыдущих года, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru