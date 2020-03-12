Мурманская область вошла в ТОП-10 регионов по состоянию экономического здоровья консолидированного бюджета и в двадцатку самых экономически здоровых регионов России

Мурманская область попала в двадцатку самых экономически здоровых регионов страны. Об этом свидетельствуют результаты исследования рейтингового агентства «Эксперт РА» и фонда «Росконгресс». В качестве источников информации выступают оперативные данные Министерства финансов РФ, Федерального казначейства РФ и Росстата.

Индекс динамики экономического здоровья Мурманской области составил 54%. Так, область заняла 11 место в рейтинге, где по сравнению с предыдущим периодом прирост составил 33%.

При этом по состоянию экономического здоровья консолидированного бюджета регион поднялся на 8 место с индексом динамики показателей в 77%.

Как пояснили в «Эксперт РА», среди лидеров по уровню экономического здоровья консолидированного бюджета – в основном регионы с развитым энергосырьевым сектором, который формирует существенную часть налоговых доходов бюджета. Также регионы-лидеры характеризуются относительно консервативной долговой политикой, благодаря которой они либо не наращивали долг региона в кризисный период 2015–2016 годов, либо уже погасили долг, сформировавшийся тогда. Благодаря низкой долговой нагрузке эти регионы практически не отвлекают свои налоговые доходы на обслуживание долга.

В целом за 2019 год отмечается «умеренно позитивная динамика» в региональной экономике, а сам уровень развития Мурманской области характеризуется как «умеренно высокий», пишет Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области.