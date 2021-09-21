Мурманская область вошла в топ-10 регионов по уровню распространения индивидуальных инвестиционных счетов

По данным Московской биржи, по состоянию на 1 августа 2021 года у жителей Мурманской области открыто 31,4 тысячи индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). С начала этого года их число выросло на 21%. По количеству открытых ИИС регион занимает шестое место в СЗФО. Но в то же время по уровню их распространенности Мурманская область входит в топ-10 по России.

«Преимущество индивидуальных инвестиционных счетов в том, что помимо возможного дохода от вложений они дают право на получение налоговых льгот по одной из двух схем на выбор. Например, инвестор может получить налоговый вычет в размере 13% от суммы на счёте, но не более 52 тысяч рублей в год. Либо воспользоваться вторым вариантом льготы и не платить налог, полученный от инвестиций на брокерском счёту. Главное условие для получения налоговых льгот – не закрывать ИИС в течение трёх лет», – поясняет управляющий Отделением по Мурманской области Северо-Западного ГУ Банка Российской Федерации Андрей Климов.

Он отметил, что начинающим инвесторам важно оценивать те риски, которые несут в себе операции на рынке ценных бумаг. Доходность по таким вложениям не гарантирована, а деньги не застрахованы, в отличие от банковского вклада.