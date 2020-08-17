В регионах Крайнего Севера, а также в Москве и Санкт-Петербурге — самый доступный для россиян бензин, а меньше всего автомобильного топлива могут позволить себе жители Северного Кавказа, свидетельствуют данные исследования РИА «Новости».

Исследование показало, что в январе-июле текущего года цены на топливо в большинстве регионов повысились, при этом темпы роста и уровень цен, как и раньше, существенно различались. В среднем по России бензин марки АИ-92 за семь месяцев 2020 года подорожал на 1,9%, что примерно соответствует показателю прошлого года.

По данным Росстата, диапазон изменения цен на бензин в разных регионах с начала года по конец июля находился от минус 1,1% до плюс 6,2%, а разница между максимальной (Чукотский АО) и минимальной (Челябинская область) ценой составляет более 40%.

При этом эксперты отмечают, что цены на бензин не всегда говорят о большей или меньшей нагрузке на бюджет водителей, всё дело в соотношении цены бензина к заработной плате населения. В целом розничный рынок бензина в текущем году стабилен, считают эксперты.

Лидирует в рейтинге доступности бензина среди российских регионов Ямало-Ненецкий автономный округ, его жители на среднюю зарплату могут приобрести 2160 литров автомобильного топлива в месяц по цене 41,7 рубля за литр. На втором месте Москва — столичные водители на среднюю месячную зарплату могут заправиться на 1939 литров бензина по цене 43,1 рубля за литр. Чукотский автономный округ занял третье место — 1727 литров по цене 56 рублей за литр.

Ещё в 14 субъектах на среднюю заработную плату водители могут приобрести более тысячи литров 92-го: Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Камчатский край, Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Московская область, Республика Коми, Красноярский край, Тюменская область, Архангельская область и Хабаровский край.

Мурманская область вошла в топ-10 регионов России с самым доступным бензином. В нашем регионе на АЗС на среднюю зарплату можно купить 1250 литров бензина марки АИ-92, цена бензина на конец июля на автозаправках региона была 45,51 рубля за литр, что на 3,5% больше, чем на начало 2020 года.

Как полагают эксперты, лидирующие позиции в рейтинге преимущественно заняли регионы Крайнего Севера, Москва и Санкт-Петербург из-за высоких зарплат в этих субъектах.

Эксперты «РИА Рейтинг» ожидают, что рост цен на бензин в текущем году в целом по России существенно не превысит инфляцию и составит около 4%. При этом в некоторых регионах возможны отклонения от среднероссийской динамики в связи со спецификой местных рынков.

Рейтинг строится на основе ранжирования субъектов Российской Федерации по объёму горючего АИ-92, который может приобрести житель на среднюю в регионе зарплату. Доступный объём определялся путём деления среднемесячной зарплаты за вычетом НДФЛ за период с июня 2019 года по май 2020-го на местную цену бензина по состоянию на 27 июля 2020 года.