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Мурманская область. Арктика (16+)09.12.22 15:15

Мурманская область вошла в топ-10 регионов в сфере обращения с отходами

Российский экологический оператор в рамках «Зелёной премии – 2022» составил рейтинг регионов в сфере обращения с отходами – Мурманская область вновь вошла в десятку субъектов с наиболее высокими показателями.

В основе рейтинга – сумма статистической и социологической оценок. Среди критериев – охват населения раздельным сбором отходов, динамика показателей обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, бесперебойность оказания услуги по обращению с ТКО и так далее. Новый показатель, который ввели по просьбе правительства РФ в этом году – своевременность строительства и достаточность инфраструктуры по обращению с ТКО.

Во многом стабильно высокая оценка деятельности регоператора в Мурманской области обеспечена реализацией крупнейшего в Арктической зоне России инфраструктурного проекта в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В 2019 году в северной технологической зоне в соответствии с концессионным соглашением между правительством Мурманской области и АО «Ситиматик» были созданы полигон ТКО в Междуречье мощностью 250 тысяч тонн отходов в год, мусоросортировочный комплекс мощностью 180 тысяч тонн ТКО в год и мусороперегрузочные станции в ЗАТО Александровске и ЗАТО г. Североморске. Общий объём инвестиций АО «Ситиматик» в создание инфраструктуры составил более 1,8 млрд рублей.

Существующая система обращения с ТКО позволяет транспортировать на территорию «Экотехнопарка» отходы из центральных и северных районов региона. По данным Территориальной схемы по обращению с отходами объем вывозимых ТКО ежегодно составляет более 300 тысяч тонн. Более 50% поступающих в «Экотехнопарк» отходов проходят сортировку, при этом часть из них отправляется на дальнейшую переработку, что позволяет снижать нагрузку на окружающую среду.

 

Фото предоставлено пресс-службой АО «Ситиматик».

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