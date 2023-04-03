Мурманская область вошла в топ-10 рейтинга лидеров социально-экономической устойчивости среди регионов России по итогам 2022 года.

Кольское Заполярье на 8 месте. Также в числе лучших – ЯНАО, Магаданская область, НАО и Чукотка (разделили третье место), Москва, Сахалинская область, ХМАО, Якутия, Санкт-Петербург и Красноярский край.

Рейтинг опубликовал Фонд гражданского общества. В основе исследования – данные Минфина, ФНС, Росстата и Федерального казначейства.

По словам главы ФоРГО Константина Костина в комментарии «Известиям», северные ресурсодобывающие регионы стали лидерами по социально-экономической устойчивости из-за относительно высокого объёма производства на душу населения и высокого уровня зарплат.

Он также отметил, что в 2022 году индекс социального благополучия повысился во всей стране на 2,6%, с 2,68 до 2,75. Средняя зарплата также выросла на 28,6%, с 49 до 63 тысяч рублей в месяц. Однако стоимость жизни также увеличилась на 10,4%, с 18,3 до 20,2 тысячи рублей, отмечает региональное Министерство информационной политики.