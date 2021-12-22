Мурманская область вошла в топ-10 «Зелёного рейтинга» России

Сегодня в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов «Зеленого рейтинга», который составил ППК «Российский экологический оператор». Мурманская область заняла 7-е место и вошла в ТОП «зелёных» регионов России.

Мурманская область получила «Зелёную премию» в номинации «Регион» за вклад в формирование комплексной системы обращения с отходами в России. Награда для Мурманской области была вручена заместителю губернатора региона Юрию Сердечкину.

«Эта премия – высокая оценка на федеральном уровне нашей работы на протяжении последних нескольких лет, – прокомментировал Юрий Сердечкин. – Модернизация мусоросжигательного завода в Мурманске, активное использование возможностей нового Экотехнопарка и изменение схемы потоков ТКО в регионе позволило нам теперь направлять на сортировку около 50% отходов и снизить объём ТКО, подлежащих захоронению, до 73%. К 2024 году ещё снизим показатель до 50%, а на сортировочных линиях будет обрабатываться 99,7% всего объёма ТКО в Заполярье с выделением полезных фракций. Сегодня мы буквально отапливаем мусором часть Мурманска, успешные эксперименты по производству RDF-топлива позволят нам расширить сферу применения ТКО с пользой для северян. Нам предстоит еще много работы и мы готовы дальше совершенствовать систему обращения с отходами».

Как отмечают организаторы премии, рейтинг позволяет оценить вклад субъектов РФ в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения с ТКО в России. При формировании рейтинга специалисты ППК «РЭО» проанализировали данные электронной модели федеральной схемы обращения с ТКО и территориальных схем, сведения федеральных и региональных органов власти, региональных операторов, а также данные цифровой системы «РЭО Радар», анкету участника «Зеленого рейтинга», отчёт по сообщениям в СМИ. Мурманская область признана одним из лидеров по критерию инвестирования в инфраструктуру ТКО.

Напомним, на территории региона реализуется первый и крупнейший в Арктической зоне РФ инфраструктурный проект в сфере обращения с отходами на условиях концессионного соглашения, заключенного в 2013 году между Мурманской областью и АО «Управление отходами» (в настоящее время АО «Ситиматик»). Общий объём инвестиций составляет более 1,8 миллиарда рублей. В рамках его реализации введены в промышленную эксплуатацию мусоросортировочный комплекс мощностью 180 тысяч тонн ТКО в год и полигон ТКО в Междуречье мощностью 250 тысяч тонн ТКО в год.

Кроме того, завод термической обработки отходов, являющийся уникальным предприятием в Арктической зоне РФ, сейчас проводит модернизацию предприятия на сумму порядка 817 миллионов рублей. После предварительной обработки (сортировки) отходы, поступающие на завод, энергетически утилизируются, вырабатывая тепловую энергию для Мурманской ТЭЦ.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для удобства жителей произведена замена 73% регионального контейнерного парка на новые пластиковые мусорные баки, а мусор с контейнерных площадок вывозят 107 современных мусоровозов. Обновление продолжится в 2022 году.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432759/#&gid=1&pid=1