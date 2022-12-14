Мурманская область вошла в топ-15 рэнкинга устойчивости развития туризма по итогам 2022 года

Подготовленный рэнкинг регионов России представляет собой ранжирование субъектов Российской Федерации по показателям, оценивающим уровень устойчивости развития туризма и индустрии гостеприимства, а также интеграции ESG-критериев в систему управления туриндустрией в субъектах Российской Федерации.

«Рэнкинг составлен для 85 субъектов РФ. Мурманская область занимает 11 место в рэнкинге согласно оценке, с использованием 33 показателей, сгруппированных по четырём ключевым блокам: инфраструктурно-экономический блок (8 показателей); социально-культурный блок (8 показателей); эколого-климатический блок (7 показателей); институционально-управленческий блок (10 показателей)», – рассказал Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.

Рэнкинг направлен на вовлечение региональных органов исполнительной власти в сфере туризма в работу по внедрению механизмов устойчивого развития туриндустрии и ESG-трансформации системы регионального управления туризмом.

С рейтингом можно ознакомиться здесь.

Как сообщает региональный комитет по туризму, проект реализуется при поддержке комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, Ростуризма, Русского географического общества, Общенационального союза индустрии гостеприимства.

Фото: https://gov-murman.ru