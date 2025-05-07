Мурманская область вошла в топ-15 рейтинга регионов по работе на Платформе обратной связи

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации опубликовало рейтинг регионов по работе на Платформе обратной связи (ПОС) за первый квартал 2025 года. Мурманская область набрала 470 баллов и вошла в зелёную зону, закрепившись на 13 строчке списка.

Минцифры России регулярно составляет рейтинг по работе с обратной связью от населения. В нём учитывается активность внедрения ПОС в регионе, своевременность и качество решения проблем, уровень удовлетворенности жителей ответами, а также учитывается проведение общественных голосований, публичных слушаний. При формировании рейтинга учитываются 23 показателя.

«За первый квартал на Платформу обратной связи от северян поступило 20492 сообщения. В апреле жителями было направлено 4392 обращения, большинство волновали вопросы здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства, эти сферы традиционно остаются самыми популярными у населения», — сообщила исполняющая обязанности министра цифрового развития Мурманской области Елена Кронова.

Всего на Платформу обратной связи по стране за первый квартал направлено свыше 1,6 миллиона обращений и сообщений, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Как отмечает региональное Министерство цифрового развития, к Платформе обратной связи на госуслугах подключены более 158 тысяч органов государственной власти, органов местного самоуправления и публично значимых организаций. Из них 998 работают в Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/