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Мурманская область. Арктика (16+)11.04.24 13:30

Мурманская область вошла в топ-20 регионов, достигших целевых показателей по уровню занятости молодёжи до 30 лет в 2023 году

С 2022 года в Мурманской области реализуется долгосрочная программа по содействию занятости молодёжи, рассчитанная на период до 2030 года. По итогам проведения мероприятий программы в 2023 году наш регион вошёл в число 20 субъектов РФ, достигших целевых показателей по уровню занятости молодежи в возрасте до 30 лет.

Программа нацелена на решение ряда важных задач, среди которых: профориентация школьников; улучшение возможностей трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, а также отдельных категорий молодёжи, испытывающей трудности в поиске работы; обеспечение занятости студентов и выпускников вузов и колледжей; развитие цифровых систем, упрощающих поиск работы для молодёжи.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, правительство Мурманской области ведёт активную работу по содействию занятости молодёжи. С этой целью на территории региона создаются временные рабочие места для граждан в возрасте до 30 лет, а также проводятся профориентационные мероприятия. Так, в 2023 году в рамках программы и мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет по направлению службы занятости трудоустроено более 7,5 тысячи подростков, из них 1,7 тысячи ребят участвовали в трудовых бригадах.

Кроме того, за прошлый год специалистами региональных кадровых центров проведено более 200 профориентационных мероприятий для молодёжи, в том числе практикумы, круглые столы, игры, мастер-классы, дискуссионные площадки, консультационные пункты и многое другое. Участниками таких мероприятий стали порядка 6 тысяч молодых северян.

В 2024 году реализация мероприятий долгосрочной программы по содействию занятости молодёжи в Мурманской области будет продолжена.

Напомним, актуальные вакансии региона публикуются в том числе и на портале «Молодая Арктика».

Ответственный за реализацию программы в Мурманской области – региональный комитет молодёжной политики. Министерство труда и социального развития курирует реализацию программы в части достижения её целевых показателей.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/

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