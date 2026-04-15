Мурманская область вошла в топ-20 регионов-лидеров России по развитию спорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)15.04.26 16:30

Мурманская область вошла в топ-20 регионов-лидеров России по развитию спорта

Мурманская область подтвердила статус одного из ведущих спортивных регионов страны, войдя в топ-20 субъектов Российской Федерации – лидеров по развитию физической культуры и спорта. Об этом стало известно в ходе заседания правительственной комиссии по реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», которое провел заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Это признание – результат огромной совместной работы: наших спортсменов, тренеров, каждого жителя области, кто выбирает спорт и здоровый образ жизни. Быть в числе лидеров – не только почётно, это и большая ответственность. Только в прошлом году мы открыли новый бассейн в Североморске, уникальный Духовный реабилитационно-спортивный центр «Защитники Отечества», современный фиджитал-центр в Долине Уюта – это лишь малая часть того, что мы сделали за последнее время. И, конечно, радуют отличные результаты наших спортсменов на соревнованиях различного уровня! Мы и дальше будем активно развивать спортивную инфраструктуру и создавать все условия для того, чтобы спорт был доступен каждому жителю Мурманской области!», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Кроме того, за 2025 год построена ледовая арена «Имандра» в Мончегорске, реконструирован крытый хоккейный корт в Заполярном, а также в Мурманске созданы умная площадка на ул. Аскольдовцев и площадка ГТО на улице Баумана. В прошлом году было проведено более 630 физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе более 75 –межрегионального и всероссийского уровней.

Впервые в регионе в 2025 году прошли Всероссийские соревнования по фигурному катанию, межрегиональные соревнования по биатлону, III этап (финал) VI летней Спартакиады молодежи (юношеская) России по велосипедному спорту, Кубок России и межрегиональные соревнования по ездовому спорту, Чемпионат России по зимнему плаванию, Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по смешанному боевому единоборству, международные соревнования и чемпионат России по спортивному туризму, Всероссийские соревнования по фристайлу и Чемпионат России по велосипедному спорту среди спортсменов-любителей в дисциплине марафон (фэтбайк).

Также ведётся работа по развитию шести новых для региона видов спорта: фиджитал-спорт (функционально-цифровой спорт), лазерный бой, воздушная гимнастика, многоборье «Готов к труду и обороне», брейкинг, роллер спорт.

В прошлом году 19-ти спортсменам присвоено спортивное звание «Мастер спорта России», ещё одной спортсменке – спортивное звание «Мастер спорта России международного класса», одному тренеру присвоено почётное звание «Заслуженный тренер России» и три судьи получили квалификационную категорию «Спортивный судья Всероссийской категории». 113 спортсменов и 10 тренеров по итогам сезона включены в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, в 2026 году системная работа по развитию физической культуры и спорта, строительству и модернизации инфраструктуры, поддержке школьного и студенческого спорта в Кольском Заполярье будет продолжена в рамках народной программы «На Севере – жить!».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/565801/#&gid=1&pid=4

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять