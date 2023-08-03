Мурманская область вошла в топ-20 регионов по количеству победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников

В Мурманской области продолжается успешная работа по развитию образовательной среды и поддержке талантливых ребят в рамках национальных проектов, а также плана «На Севере – жить». В 2023 году в рейтинге по итогам Всероссийской олимпиады школьников регион занял 18 место, поднявшись на 40 пунктов по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, рейтинг регионов страны по количеству учеников, успешно выступивших на всероссийской олимпиаде, опубликован на официальном сайте. Он составлен по количеству дипломов на 100 тысяч человек и показывает эффективность работы по развитию талантов школьников в каждом регионе, так как при подобном подсчете невозможно достичь высоких позиций только за счёт размера региона.

Напомним, что в этом году в регионе открылись первые 20 центров олимпиадной подготовки «Уникум». С 1 сентября начнут работу еще четыре площадки в Мурманске, Мурмашах, Кандалакше и Полярных Зорях.

Фото: https://gov-murman.ru