Мурманская область вошла в топ-3 читающих регионов России

Ко Всемирному дню книголюбов компания Объединенная компания «Wildberries & Russ» (РВБ) проанализировала продажи книг на маркетплейсе в текущем году. Как сообщает vk.com/bookind, оказалось, что по числу реализованных изданий на душу населения среди регионов страны с заметным отрывом лидирует Московская область.

Топ-20 самых читающих регионов:

1. Московская область.

2. Москва.

3. Мурманская область.

4. Краснодарский край.

5. Калужская область.

6. Нижегородская область

7. Санкт-Петербург,

8. Рязанская область,

9. Архангельская область.

10. Тульская область.

11. Иркутская область.

12. Ростовская область.

13. Ленинградская область.

14. Владимирская область.

15. Смоленская область.

16. Новосибирская область.

17. Республика Карелия.

18. Пензенская область.

19. Воронежская область.

20. Вологодская область.

Что касается конкретных книг, то на первое место по продажам на «Wildberries» в текущем году вышел мистико-философский роман Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут».

Топ-10 самых популярных книг:

1. «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамуры.

2. Комплект романов «Твоё сердце будет разбито» + «По осколкам твоего сердца» Анны Джейн.

3. «Не мешай себе жить» Марка Гоулстона.

4. «Разреши любить» Анны Джейн.

5. «Восхитительная ведьма» Анны Джейн.

6. «Влюбленная ведьма» Анны Джейн.

7. «Легкий способ бросить курить» Аллена Карра.

8. Хрестоматия для начальной школы с классическими произведениями детской литературы.

9. «Счастливый карман, полный денег» Дэвида Кэмерона Джиканди.

10. «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона.