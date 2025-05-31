Мурманская область вошла в топ-3 по количеству сохраненных жизней и занимает второе место в России

28 мая во время ежегодного отчёта перед Мурманской областной Думы губернатор Андрей Чибис рассказал, что за последние 6 лет более 61,6 тысячи северян получили высокотехнологичную медицинскую помощь. Более 40 тысячам граждан (66,1%) из этого числа данный вид помощи был оказан на территории региона, что подчеркивает его доступность.

Губернатор отметил, что особое внимание на территории Кольского Заполярья уделяется развитию профилактической медицины и обеспечению доступности медицинской помощи в отдаленных населённых пунктах области.

За 2024 год выездными формами работы было охвачено 14 муниципальных образований (57 населенных пунктов). Для обеспечения транспортной доступности к месту проведения консультаций или обследований функционируют 14 шаттлов и 1 рейсовый автобус, которыми к месту оказания медицинской помощи было доставлено: 2161 человек – шаттлами, 4050 человек – рейсовым автобусом.

Андрей Чибис особенно отметил востребованный проект «Витаминизация», который был запущен с заботой о здоровье северян и направлен на выявление дефицита витамина Д у жителей региона. Было открыто 23 пункта. С момента открытия пунктов витаминизации тестирование прошли 73151 человек, 82% обследованных имеют дефицит витамина Д, из них 9,2% имеют уровень витамина Д ниже 10 нг/мл.

«По предварительным данным Минздрава России, по итогам 2024 года в сравнении с 2023-им по динамике числа умерших по субъектам Российской Федерации Мурманская область вошла в топ-3 по количеству сохраненных жизней и занимает второе место», – дополнил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

В Мурманской области не только внедряются новые направления, но и проводится серьёзная работа по совершенствованию материально-технической базы медицинских организаций региона.

За последние 6 лет на обновление медицинского оборудования направлено порядка 8 млрд рублей. Проведены капитальные ремонты в 31 медицинском учреждении Мурманской области. Приобретено более 32 тысяч единиц медицинского оборудования, техники и мебели, обновлено 166 машин скорой медицинской помощи. Увеличена доля цифрового лучевого оборудования с аналогового с 65 до 95%. Отремонтировано и построено 13 амбулатория и 19 ФАПов, что позволило закрыть потребность на 100%. Отремонтировано и реконструировано 18 поликлиник и поликлинических отделений.