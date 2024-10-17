Мурманская область вошла в топ-30 по количеству заявок на ХХI Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия»

Подведены итоги заявочной кампании ХХI Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». На участие в ХХI сезоне свои инициативы отправил 581 житель Мурманской области.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

В 2024 году в конкурсе принимают участие молодые люди от 14 до 35 лет, представляя авторские проекты в 13 номинациях, охватывающих почти весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий. В конкурсе 12 номинаций для взрослых и одна специальная номинация для детей до 13 лет – «Волшебные нити родословной». В двух номинациях – «Моя педагогическая инициатива» и «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» нет возрастных ограничений.

«Проект «Моя страна – моя Россия» вошёл в нашу платформу в 2019 году и продолжает показывать стабильный рост – в этом году мы получили большое количество заявок на участие от людей, заинтересованных в процветании своей малой родины. В XXI сезоне зарегистрировались более 50 тысяч участников в 13 номинациях, охватывающих самые разные сферы социально-экономического развития российских территорий. Ежегодным лидером по числу регистраций стала номинация для педагогов «Моя педагогическая инициатива», которая набрала 17369 заявок, на втором месте – «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» – 8161 заявка, на третьем месте – «Моя гостеприимная Россия» – 7371 заявка. Стоит отметить, что в этом сезоне конкурсные работы будут оценивать 2970 экспертов, которые прошли квалифицированное тестирование и готовы приступить к оценке работ. Желаю всем участников успехов и уверен, что в этом году нас ждёт ещё больше креативных проектов», – сказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

В период заявочной кампании членами ассоциации выпускников, экспертами и партнёрами конкурса было проведено более 200 региональных презентаций. Мероприятия помогали участникам узнать больше о конкурсе, задать вопросы и получить полезные советы от выпускников и экспертов.

От Мурманской области в ХХI сезоне свои проекты на конкурс «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» представил 581 участник.

В целом в 2024 году организаторы получили 55321 заявку из всех регионов России, а также из девяти иностранных государств, среди которых Беларусь, Казахстан, Китай, Таджикистан и другие страны.

Заочная экспертиза проектов продлится до конца октября. Каждую заявку проверяют не менее трёх экспертов, а в случае спорных ситуаций назначается дополнительная проверка работы. Для обеспечения наиболее объективной оценки экспертам запрещено рассматривать работы участников из своего региона. После заочной экспертизы проектов участников ожидает очная презентация проектов.

Награждение победителей XXI конкурса впервые пройдёт в формате просветительского интенсива при поддержке Центра знаний «Машук» в декабре 2024 года, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://moyastrana.ru/novosti/1126/