Мурманская область вошла в топ-30 рейтинга цифровой трансформации

Мурманская область вошла в топ-30 российских субъектов по темпам цифровой трансформации. Регион набрал 18 баллов – это самый высокий результат среди субъектов Северо-Западного федерального округа.

Оперативный рейтинг федеральных руководителей цифровой трансформации (РЦТ) и регионов был представлен на совещании, которое провёл заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Цифровая трансформация определена президентом Владимиром Путиным одной из пяти национальных целей. Уверен, включенность в работу по цифровизации поможет быстрее наладить работу в различных сферах на местах», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Сумма баллов в рейтинге складывается из 7 параметров: цифровая зрелость, использование платформы обратной связи, информационная безопасность, уровень импортонезависимости программного обеспечения, эксплуатация системы межведомственного электронного взаимодействия, перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид, а также меры поддержки IT-отрасли.

Напомним, Мурманская область входит в число 30 регионов-лидеров, которые обеспечили 100% подключения к портальным формам массовых социально значимых услуг из федерального перечня, указанного на портале госуслуг. Сейчас северяне могут получить в электронном виде более 150 услуг регионального и муниципального уровня.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, к 1 января 2023 года в электронный вид в России должны быть переведены все массовые социально значимые услуги.

Фото: https://gov-murman.ru