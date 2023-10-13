Мурманская область вошла в топ-5 по двум номинациям инвестиционного рейтинга в области возобновляемой энергетики

На площадке Международного форума «Российская энергетическая неделя» состоялось награждение лидеров регионального инвестиционного рейтинга в области возобновляемой энергетики. Мурманская область вошла в топ-5 сразу в двух номинациях: «Самый открытый регион: лидер по взаимодействию со СМИ и общественностью» и «Лидер малой генерации».

Цель рейтинга – определить перспективные регионы для реализации инвестпроектов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ), помочь в создании наиболее благоприятного климата для привлечения инвестиций. Рейтинг отражает значимость отдельного субъекта РФ на отечественном рынке ВИЭ через оценку существующих и перспективных мощностей, наличия регуляторной среды и инструментов поддержки инвесторов, а также через оценку природного, научно-технического потенциала, медийного сопровождения и других категорий.

Учредителем рейтинга выступает Ассоциация развития возобновляемой энергетики, отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

Фото (пресс-служба «ЭЛ5 Энерго»): https://gov-murman.ru