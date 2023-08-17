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Мурманская область. Арктика (16+)17.08.23 10:15

Мурманская область вошла в топ-5 по количеству заявок на участие в конкурсе «Флагманы образования»

Приём заявок на участие в профессиональном конкурсе «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» завершился. На сайте флагманыобразования.рф зарегистрировались более 100000 человек из всех регионов России, из них почти 4300 представляют Мурманскую область.

Важно отметить, что почти 85% заявок в Мурманской области поступило от педагогов. Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

В конкурсе «Флагманы образования» принимают участие управленцы в сфере образования, талантливые педагоги и перспективные студенты всех направлений обучения старше 18 лет, а также предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность.

«К проекту «Флагманы образования» каждый год присоединяются действительно талантливые и активные педагоги, управленцы, студенты. Для них открываются уникальные возможности самореализации и карьерного роста. Проект помогает получать новые знания в сфере образования, создает условия для развития, а также способствует объединению профессионального сообщества. Благодаря этому конкурсу мы формируем кадровый резерв системы образования, в него входят настоящие профессионалы, которые затем работают во всех регионах страны, на местах меняя систему образования. Активными участниками мероприятий этого года, Года педагога и наставника, являются педагоги, чей преподавательский стаж составляет более 50 лет. Они наставляют молодых ребят, передают уникальные знания и традиции нашей педагогической школы», – сказал Министр просвещения Сергей Кравцов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проект «Флагманы образования» создаёт условия для поиска и поддержки наиболее талантливых и мотивированных управленцев в сфере образования, педагогических работников и студентов с перспективой попадания в кадровый резерв федеральной, региональной или муниципальной систем образования России.

«Ценно, что более 100 тысяч человек из всех 89 регионов России в этом году пополнило ряды профессионального сообщества «Флагманов образования». За три сезона в орбите проекта уже свыше 200 тысяч участников: это студенты, педагоги, управленцы в сфере образования. Среди всех зарегистрированных на третий сезон проекта самое большое количество заявок поступило от педагогов – 53%, от студентов – 33%, от управленцев – 14%. Совсем недавно состоялось заседание наблюдательного совета нашей платформы «Россия – страна возможностей», где Президент России Владимир Путин поддержал предложение финалистки конкурса Кристины Копотиловой о формировании единого кадрового резерва в системе образования. Мы рассчитываем, что победители «Флагманов образования» станут ядром кадрового резерва как доказавшие свою экспертность профессионалы», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

 

Фото: https://flagmany.rsv.ru/news/tpost/ry4p2izeo1-bolee-100-000-chelovek-podali-zayavki-na

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