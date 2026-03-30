Мурманская область вошла в топ-5 регионов – лидеров по приему студентов на бюджетные места технических специальностей

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис озвучил важные новости в области образования.

«Мурманская область вошла в топ-5 регионов – лидеров по приёму студентов на технические специальности на бюджет. Мы ежегодно увеличиваем контрольные цифры приёма по этим направлениям, спрос молодёжи на инженерные специальности продолжает расти. Из общего количества бюджетных мест 64% – именно на технические направления, в соответствии с запросом реального сектора экономики. Среднему специальному образованию мы уделяем особое внимание. Напомню, что в 100% колледжей есть новые, современные лаборатории. Кроме того, мы входим в топ-5 по реализации программы «Профессионалитет», а каждый второй колледж – в топ-10 национального рейтинга по уровню трудоустройства и зарплаты выпускников. Вместе с тем, Мурманская область вошла в топ-10 регионов — лидеров России по строительству и капитальному ремонту образовательных организаций, заняв 8 место», – сообщил губернатор.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках реализации нацпроектов и народной программы «На Севере — жить!» в 2025 году капитально отремонтировали 14 школ, 2 детских сада и 3 колледжа.

Вместе с тем, в текущем году будут обновлены 17 учреждений, до 2027 года планируется капитально отремонтировать не менее 38 образовательных объектов.