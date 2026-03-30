Андрей Чибис анонсировал старт приёма документов в Губернаторский лицей и центр «Родина»ПОЧЕМУ БЫВАЕТ НЕЛЕГКО ЗАКОНЧИТЬ СТРОЙКУ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.03.26 11:30

Мурманская область вошла в топ-5 регионов – лидеров по приему студентов на бюджетные места технических специальностей

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис озвучил важные новости в области образования.

«Мурманская область вошла в топ-5 регионов – лидеров по приёму студентов на технические специальности на бюджет. Мы ежегодно увеличиваем контрольные цифры приёма по этим направлениям, спрос молодёжи на инженерные специальности продолжает расти. Из общего количества бюджетных мест 64% – именно на технические направления, в соответствии с запросом реального сектора экономики. Среднему специальному образованию мы уделяем особое внимание. Напомню, что в 100% колледжей есть новые, современные лаборатории. Кроме того, мы входим в топ-5 по реализации программы «Профессионалитет», а каждый второй колледж – в топ-10 национального рейтинга по уровню трудоустройства и зарплаты выпускников. Вместе с тем, Мурманская область вошла в топ-10 регионов — лидеров России по строительству и капитальному ремонту образовательных организаций, заняв 8 место», – сообщил губернатор.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках реализации нацпроектов и народной программы «На Севере — жить!» в 2025 году капитально отремонтировали 14 школ, 2 детских сада и 3 колледжа. 

Вместе с тем, в текущем году будут обновлены 17 учреждений, до 2027 года планируется капитально отремонтировать не менее 38 образовательных объектов.    

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»