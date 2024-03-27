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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.24 10:00

Мурманская область вошла в топ-5 регионов России по экспертной оценке уровня и качества развития некоммерческого сектора

На оперативном совещании 25 марта министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова доложила об итогах работы Ресурсного центра по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 2023 году.

Министр отметила, что в Мурманской области сектор некоммерческих организаций достаточно устойчив. Об этом свидетельствует рост числа СО НКО – в 2020 году в регионе функционировало 729 социально ориентированных некоммерческих организаций, в 2022 году 786. Увеличивается и доля работников в негосударственных организациях социальной сферы. По числу СО НКО на 10 тыс. населения Мурманская область вышла на 18 место по России, ежегодно улучшая своё положение. По экспертной оценке уровня и качества развития некоммерческого сектора в рамках рейтинга «Регион – НКО» (Общественной палаты РФ) Мурманская область вошла в топ-5 регионов России. 

«Прежде всего, с профессионализмом и самоотдачей самого сектора. Значимое влияние оказывает и действующая система мер поддержки СО НКО – за пять последних лет финансирование сектора из бюджета составило более 800 млн рублей – здесь и грантовое финансирование, и финансирование сервисных услуг, оказываемых НКО», – отметила Светлана Панфилова. 

Ресурсным центром оказывается экспертная поддержка – предметное консультирование НКО по широкому круг вопросов: бухгалтерским, юридическим, по взаимодействию с органами власти, что значительно снижает административные издержки и барьеры для данных организаций. По этому направлению в прошлом году было 296 обращений, показатель перевыполнен в два раза.

Важная задача по наращиванию сектора новыми организациями реализуется через обучающую программу «Школа для создания СО НКО» и оказание услуг по содействию в разработке устава организации и её регистрации. Обучение в школе прошли 34 слушателя, при содействии Ресурсного центра зарегистрированы 14 СО НКО в сфере культуры, спорта, образования, социального сопровождения, защиты животных.  Ресурсным центром также оказывается активное содействие СО НКО в привлечении внебюджетных источников финансирования через сопровождение работы с грантовыми фондами. В итоге, 32 заявки подано в 5 фондов, большая часть из них направлены в Фонд президентских грантов и Президентский фонд культурных инициатив. Объём дополнительно привлеченных средств в регион на проекты составил 75 млн рублей.

«Образовательные мероприятия Ресурсного центра продолжают оставаться высоко востребованными профессиональным сообществом, а их реализации через онлайн-площадки позволяет охватить все муниципалитеты области. За 2023 год проведено 15 вебинаров с охватом 147 участников. В целом перед Ресурсным центром поставлены задачи по 13 направлениям работы и все они успешно исполнены», – рассказала министр.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, в 2024 году традиционный функционал Ресурсного центра сохраняется. Оператором Ресурсного центра по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций также стал «Социальный центр – SOS Мурманск». При этом ключевой задачей будет являться организация и проведение Регионального форума СО НКО.

В завершении министр особо подчеркнула, что все мероприятия и услуги осуществляются Ресурсным центром на безвозмездной основе за счёт средств областного бюджета.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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