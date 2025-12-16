Мурманская область вошла в топ-5 регионов СЗФО по спросу на рабочий персонал
Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, изучили спрос, конкуренцию и заработные платы в сфере рабочего персонала по итогам 2025 года в регионах Северо-Западного федерального округа. Мурманская область вошла в пятерку регионов СЗФО по объёму вакансий: на неё приходится 5% всего спроса на рабочих в округе.
За 2025 год работодатели округа открыли более 244 тысяч вакансий для рабочих. Из них свыше 115 тысяч было опубликовано в Санкт-Петербурге — это 47% от общего числа предложений. На втором месте находится Ленинградская область с долей 16% (около 40 тысяч вакансий). Третье место занимает Вологодская область — 8%, или 18,4 тысячи вакансий. Мурманская область расположилась на пятой позиции — более 11 тысяч вакансий.
В целом по СЗФО фиксируется умеренный уровень конкуренции: на одну вакансию приходится в среднем 5,6 резюме, что соответствует нижней границе нормы (4,0–7,9) и указывает на сбалансированное соотношение между соискателями и работодателями.
Конкурентная среда в сфере рабочего персонала в Мурманской области составляет 4,3 резюме на вакансию. Такой показатель находится в пределах нормы и отражает сбалансированный рынок: спрос и предложение относительно уравновешены. Более высокие значения конкуренции наблюдаются в Республике Карелия (7,8 резюме на вакансию) и Архангельской области (7,3 резюме), где соискателям сложнее конкурировать за рабочие места. Наиболее напряжённая ситуация для работодателей — то есть дефицит кадров — фиксируется в Ленинградской (3,5 резюме на вакансию), Новгородской (3,8) и Псковской (3,9) областях.
hh.индекс в сфере рабочего персонала в регионах СЗФО
|
№
|
Регион
|
hh.индекс
|
1
|
Республика Карелия
|
7,8
|
2
|
Архангельская область
|
7,3
|
3
|
Санкт-Петербург
|
6,7
|
4
|
Республика Коми
|
6,6
|
5
|
Калининградская область
|
5,6
|
6
|
Вологодская область
|
5,0
|
7
|
Мурманская область
|
4,3
|
8
|
Псковская область
|
3,9
|
9
|
Новгородская область
|
3,8
|
10
|
Ленинградская область
|
3,5
«Северо-Западный округ демонстрирует две ярко выраженные тенденции. С одной стороны, в ряде регионов мы наблюдаем умеренный уровень конкуренции и стабильный спрос на рабочий персонал. С другой — есть области, где фиксируется дефицит специалистов: на одну вакансию приходится менее четырех резюме. В таких условиях работодателям в регионах с нехваткой кадров приходится увеличивать предлагаемый доход, чтобы привлечь нужных сотрудников», — отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО.
Уровень заработных плат в Мурманской области не является максимальным. В 2025 году медианная предлагаемая зарплата для рабочих в регионе составила 103,6 тысячи рублей. Более высокие доходы предлагают субъекты с более сложными условиями труда, например Республика Коми (122,3 тысячи рублей), Архангельская область (109,2 тысячи) и Псковская область (106 тысяч рублей).
Предлагаемые зарплаты в сфере рабочего персонала по СЗФО
|
№
|
Регион
|
Предлагаемая зарплата
|
Динамика, %
|
1
|
Республика Коми
|
122 300
|
+4%
|
2
|
Архангельская область
|
109 200
|
+17%
|
3
|
Псковская область
|
106 000
|
+14%
|
4
|
Мурманская область
|
103 600
|
+6%
|
5
|
Республика Карелия
|
103 500
|
+17%
|
6
|
Ленинградская область
|
99 100
|
+9%
|
7
|
Новгородская область
|
98 600
|
+14%
|
8
|
Вологодская область
|
95 600
|
+17%
|
9
|
Санкт-Петербург
|
94 100
|
+11%
|
10
|
Калининградская область
|
73 300
|
+13%