Мурманская область вошла в топ-5 регионов СЗФО по спросу на рабочий персонал

Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, изучили спрос, конкуренцию и заработные платы в сфере рабочего персонала по итогам 2025 года в регионах Северо-Западного федерального округа. Мурманская область вошла в пятерку регионов СЗФО по объёму вакансий: на неё приходится 5% всего спроса на рабочих в округе.

За 2025 год работодатели округа открыли более 244 тысяч вакансий для рабочих. Из них свыше 115 тысяч было опубликовано в Санкт-Петербурге — это 47% от общего числа предложений. На втором месте находится Ленинградская область с долей 16% (около 40 тысяч вакансий). Третье место занимает Вологодская область — 8%, или 18,4 тысячи вакансий. Мурманская область расположилась на пятой позиции — более 11 тысяч вакансий.

В целом по СЗФО фиксируется умеренный уровень конкуренции: на одну вакансию приходится в среднем 5,6 резюме, что соответствует нижней границе нормы (4,0–7,9) и указывает на сбалансированное соотношение между соискателями и работодателями.

Конкурентная среда в сфере рабочего персонала в Мурманской области составляет 4,3 резюме на вакансию. Такой показатель находится в пределах нормы и отражает сбалансированный рынок: спрос и предложение относительно уравновешены. Более высокие значения конкуренции наблюдаются в Республике Карелия (7,8 резюме на вакансию) и Архангельской области (7,3 резюме), где соискателям сложнее конкурировать за рабочие места. Наиболее напряжённая ситуация для работодателей — то есть дефицит кадров — фиксируется в Ленинградской (3,5 резюме на вакансию), Новгородской (3,8) и Псковской (3,9) областях.

hh.индекс в сфере рабочего персонала в регионах СЗФО

№ Регион hh.индекс 1 Республика Карелия 7,8 2 Архангельская область 7,3 3 Санкт-Петербург 6,7 4 Республика Коми 6,6 5 Калининградская область 5,6 6 Вологодская область 5,0 7 Мурманская область 4,3 8 Псковская область 3,9 9 Новгородская область 3,8 10 Ленинградская область 3,5

«Северо-Западный округ демонстрирует две ярко выраженные тенденции. С одной стороны, в ряде регионов мы наблюдаем умеренный уровень конкуренции и стабильный спрос на рабочий персонал. С другой — есть области, где фиксируется дефицит специалистов: на одну вакансию приходится менее четырех резюме. В таких условиях работодателям в регионах с нехваткой кадров приходится увеличивать предлагаемый доход, чтобы привлечь нужных сотрудников», — отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО.

Уровень заработных плат в Мурманской области не является максимальным. В 2025 году медианная предлагаемая зарплата для рабочих в регионе составила 103,6 тысячи рублей. Более высокие доходы предлагают субъекты с более сложными условиями труда, например Республика Коми (122,3 тысячи рублей), Архангельская область (109,2 тысячи) и Псковская область (106 тысяч рублей).

Предлагаемые зарплаты в сфере рабочего персонала по СЗФО