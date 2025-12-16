Девять мастеров из Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в различных номинацияхМурманская область вошла в топ-5 регионов СЗФО по спросу на рабочий персонал
Мурманская область. Арктика (16+)16.12.25 12:00

Мурманская область вошла в топ-5 регионов СЗФО по спросу на рабочий персонал

Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, изучили спрос, конкуренцию и заработные платы в сфере рабочего персонала по итогам 2025 года в регионах Северо-Западного федерального округа. Мурманская область вошла в пятерку регионов СЗФО по объёму вакансий: на неё приходится 5% всего спроса на рабочих в округе.

За 2025 год работодатели округа открыли более 244 тысяч вакансий для рабочих. Из них свыше 115 тысяч было опубликовано в Санкт-Петербурге — это 47% от общего числа предложений. На втором месте находится Ленинградская область с долей 16% (около 40 тысяч вакансий). Третье место занимает Вологодская область — 8%, или 18,4 тысячи вакансий. Мурманская область расположилась на пятой позиции — более 11 тысяч вакансий.

В целом по СЗФО фиксируется умеренный уровень конкуренции: на одну вакансию приходится в среднем 5,6 резюме, что соответствует нижней границе нормы (4,0–7,9) и указывает на сбалансированное соотношение между соискателями и работодателями.

Конкурентная среда в сфере рабочего персонала в Мурманской области составляет 4,3 резюме на вакансию. Такой показатель находится в пределах нормы и отражает сбалансированный рынок: спрос и предложение относительно уравновешены. Более высокие значения конкуренции наблюдаются в Республике Карелия (7,8 резюме на вакансию) и Архангельской области (7,3 резюме), где соискателям сложнее конкурировать за рабочие места. Наиболее напряжённая ситуация для работодателей — то есть дефицит кадров — фиксируется в Ленинградской (3,5 резюме на вакансию), Новгородской (3,8) и Псковской (3,9) областях.

hh.индекс в сфере рабочего персонала в регионах СЗФО 

Регион

hh.индекс

1

Республика Карелия

7,8

2

Архангельская область

7,3

3

Санкт-Петербург

6,7

4

Республика Коми

6,6

5

Калининградская область 

5,6

6

Вологодская область

5,0

7

Мурманская область

4,3

8

Псковская область

3,9

9

Новгородская область

3,8

10

Ленинградская область

3,5

 

«Северо-Западный округ демонстрирует две ярко выраженные тенденции. С одной стороны, в ряде регионов мы наблюдаем умеренный уровень конкуренции и стабильный спрос на рабочий персонал. С другой — есть области, где фиксируется дефицит специалистов: на одну вакансию приходится менее четырех резюме. В таких условиях работодателям в регионах с нехваткой кадров приходится увеличивать предлагаемый доход, чтобы привлечь нужных сотрудников», — отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО.

Уровень заработных плат в Мурманской области не является максимальным. В 2025 году медианная предлагаемая зарплата для рабочих в регионе составила 103,6 тысячи рублей. Более высокие доходы предлагают субъекты с более сложными условиями труда, например Республика Коми (122,3 тысячи рублей), Архангельская область (109,2 тысячи) и Псковская область (106 тысяч рублей).

Предлагаемые зарплаты в сфере рабочего персонала по СЗФО 

Регион

Предлагаемая зарплата

Динамика, %

1

Республика Коми

122 300

+4%

2

Архангельская область

109 200

+17%

3

Псковская область

106 000

+14%

4

Мурманская область

103 600

+6%

5

Республика Карелия

103 500

+17%

6

Ленинградская область

99 100

+9%

7

Новгородская область

98 600

+14%

8

Вологодская область

95 600

+17%

9

Санкт-Петербург

94 100

+11%

10

Калининградская область

73 300

+13%

Комментарии

-

-

