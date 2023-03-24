Мурманская область вошла в топ-5 рейтинга медиаактивности регионов в сфере инвестиций

Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) подвела итоги медиаактивности регионов в сфере инноваций и инвестиций за начало 2023 года. Рейтинг регионов России по уровню медиаактивности региональных властей в сфере инноваций и инвестиций рассчитывается с целью проведения сравнительного анализа активности региональных властей в вопросах развития и поддержки инноваций и привлечения инвестиций в регион (с учетом отражения их в СМИ) на регулярной основе.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, при проведении оценки экспертами анализируется количество публикаций в открытых источниках о развитии инвестиций и инновационной сферы в регионах. Для отражения итогового ранга регионы кластеризованы в рамках пяти групп с точки зрения масштаба экономики – по численности экономически активного населения. По результатам исследования Мурманская область заняла 4-е место в категории регионов с численностью экономически активного населения до полумиллиона человек. Также в пятёрку вошли Севастополь, Псковская, Орловская, Сахалинская области.

«Лидирующие позиции говорят об активном подходе к указанным сферам деятельности, прозрачности, а также о том, что регион заинтересован в том, чтобы о нём узнали инвесторы», – отметила руководитель проектов АИРР Роза Семенова.