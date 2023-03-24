Объём операций по картам жителей Мурманской области достиг почти триллиона рублейРаботоспособного населения в Мурманской области становится всё меньше
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)24.03.23 11:30

Мурманская область вошла в топ-5 рейтинга медиаактивности регионов в сфере инвестиций

Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) подвела итоги медиаактивности регионов в сфере инноваций и инвестиций за начало 2023 года. Рейтинг регионов России по уровню медиаактивности региональных властей в сфере инноваций и инвестиций рассчитывается с целью проведения сравнительного анализа активности региональных властей в вопросах развития и поддержки инноваций и привлечения инвестиций в регион (с учетом отражения их в СМИ) на регулярной основе.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, при проведении оценки экспертами анализируется количество публикаций в открытых источниках о развитии инвестиций и инновационной сферы в регионах. Для отражения итогового ранга регионы кластеризованы в рамках пяти групп с точки зрения масштаба экономики – по численности экономически активного населения. По результатам исследования Мурманская область заняла 4-е место в категории регионов с численностью экономически активного населения до полумиллиона человек. Также в пятёрку вошли Севастополь, Псковская, Орловская, Сахалинская области.

«Лидирующие позиции говорят об активном подходе к указанным сферам деятельности, прозрачности, а также о том, что регион заинтересован в том, чтобы о нём узнали инвесторы», – отметила руководитель проектов АИРР Роза Семенова.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Работоспособного населения в Мурманской области становится всё меньше
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире15:50Городские хроники (6+).16:05«Проще говоря». Тематическая программа (12+).16:30«Год на орбите». Познавательная программа (12+).
-PRO Деньги (16+)Объём операций по картам жителей Мурманской области достиг почти триллиона рублей-PRO Валюту (16+)Цены на «чёрное золото» умеренно снижаются, стоимость доллара стабильна к евро и опускается к иене-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области внедрена система планирования мощности для ГЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Охотничьи инспекторы имеют право на осмотр, досмотр, опрос, истребование документов
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика