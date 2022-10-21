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Мурманская область. Арктика (16+)21.10.22 11:00

Мурманская область вошла в топ-5 всероссийского рейтинга по внедрению платформы обратной связи

Мурманская область вошла в топ-5 всероссийского рейтинга по внедрению Платформы обратной связи (ПОС). В нём регионы оцениваются на основании более 20 количественных и качественных показателей: количеству отработанных сообщений от жителей, доле подключенных к ПОС администраций и организаций, уровню удовлетворенности граждан ответами, числу проведенных на платформе голосований и публичных слушаний, а также по числу проектов, за которые голосовали в ПОС и которые в итоге были реализованы. 

«Если сравнивать с показателями 2021 года Мурманская область показывает положительную динамику. По итогам работы с 1 января по 30 сентября 2022 года регион оказался в «зелёной зоне» рейтинга, набрав 385 баллов. Мы видим, что жители активно используют портал «Госуслуги» для своих обращений, причём отвечать на вопросы северян стараются оперативно. Из 12766 сообщений 75% были отработаны в ускоренном формате, то есть на ответ потребовалось от двух до десяти дней в зависимости от категории обращения», – рассказала вице-губернатор – министр цифрового развития Александра Никипелова. 

Оперативному решению способствует ещё и то, что на ПОС возросло количество личных кабинетов организаций и ведомств, в том числе к проекту подключились поликлиники и детские сады региона. В 2021 году в системе от Мурманской области были зарегистрировано 366 организаций, а в 2022 году – 885.

Учитывается при составлении рейтинга и уровень удовлетворенности ответами, которые были даны жителям.

В Мурманской области процент удовлетворенности ответами стал выше сразу по ряду популярных категорий, например, положительно оценили результат уборки и вывоза мусора (85% пользователей в 2022 году и 66% в 2021 году), вопросы благоустройства – (55% пользователей в 2022 году и 45% в 2021 году), медицины – (62% положительных оценок в 2022 году против 53% в 2021 году).

«В пятерку категорий по обращениям в 2022 году входят сообщения, касающиеся медицины, дворов и территорий общего пользования, многоквартирных домов, автодорог, много обращений по социальным вопросам. При этом снизилось количество вопросов, поступающих по вакцинации, выдаче сертификатов», – сообщил руководитель ЦУР Мурманской области Алексей Медведев.

Следить за статусом решения вопроса на Платформе обратной связи можно в  «личном кабинете» госуслуг. Подать обращение возможно через формы на портале «Госуслуги», а также мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе» и виджеты ПОС на сайтах органов власти и организаций.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, обратная связь жителей региона, в том числе и с Платформы обратной связи, аккумулируется в Центре управления региона Мурманской области, анализируется и учитывается при развитии городского хозяйства и принятии управленческих решений

 

Фото: https://gov-murman.ru

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