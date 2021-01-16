Мурманская область вошла в топ-6 привлекательных направлений гастрономического туризма

Мурманская область – регион-участник федерального проекта «Гастрономическая карта России» занял четвертую строчку в рейтинге привлекательности гастрономического туризма. Опрос провёл один из российских сервисов по бронированию жилья.

«Мурманская область – самый активный участник по разработке и продвижению одного из наиболее перспективных направлений российской региональной кухни – Арктической кухни. Гордимся результатами нашей совместной командной работы, благодаря которой локальная кухня становится неотъемлемой частью туризма на арктических территориях», – подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Устойчивые позиции Мурманской области в рейтингах развития гастрономического туризма в России не первый год связаны в том числе с взаимодействием в рамках федерального проекта «Гастрономическая карта России».

«В последние годы многие путешественники открыли для себя арктическую кухню в Мурманской области, стимулом послужили уличные ежегодные фестивали арктической кухни, которые проводятся с 2018 года, приемы в МИДе для послов и зарубежных представительств СМИ, в региональных отелях появились «арктические завтраки», - отметил и.о. председателя регионального комитета по туризму Максим Бугаев.

Арктическая кухня как направление современной российской кухни базируется не только на вкусовых, но и на исключительно полезных свойствах продуктов и дикоросов Кольского полуострова. В арктическое меню входят диетическая оленина с высоким содержанием витаминов и минералов, морошка, черника, брусника, вороника, голубика, хибинские горные травы, а также грибы и ягель из ловозерских тундр, морепродукты, рыба.

«Арктическая кухня существует очень уверенно на территории Мурманской области и является действующим предложением в меню заведений общественного питания. Стоит отметить, что именно в Мурманской области были вручены первые сертификаты соответствия объектам – участникам федерального проекта «Гастрономическая карта России», что подчеркивает роль Мурманской области в гастрономической повестке. Кроме того, сработал целый комплекс факторов, среди которых помимо объединенных усилий власти и бизнеса, очень точечно и грамотно отработали информационную кампанию региональные СМИ», – прокоммнтировала автор-методист и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

Подробная информация об участниках проекта «Гастрономическая карта России» от Мурманской области представлена на сайте регионального комитета по туризму и на официальном сайте проекта «Гастрономическая карта России».

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, первый мобильный фестиваль арктической кухни проекта «Гастрономическая карта России» за полярным кругом состоялся при поддержке правительства Мурманской области в декабре 2018 года в рамках открытия горнолыжного сезона в Кировске. В июле 2019 года более пяти тысяч гостей V Арктического фестиваля «Териберка» за два дня фестиваля на мобильном фудкорте попробовали более 10 тысяч порций доступной арктической кухни. В декабре 2020 года на главной площади города Полярные Зори при экстремально низких температурах состоялась мобильная ярмарка региональной кухни «Вкус Арктики», где команда рестораторов и шеф-поваров региона представила арктическое меню. Организаторы протестировали актуальную модель уличных мероприятий, адаптированную под действующие противоэпидемические ограничения.

Всего при поддержке правительств регионов-участников с июня 2018 года командой проекта «Гастрономическая карта России» организовано 23 мобильных фестиваля региональной кухни в 18 регионах. В 2020 году на Первом фестивале гастрономического туризма (г. Калуга) автор-методист и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова была награждена Федеральным агентством по туризму «За лучшую методологию развития гастрономического туризма».