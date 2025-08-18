Готовность Мурманской области к осенне-зимнему периоду составляет 88%Наш удивительный мир: бразильский биолог создаёт рай для птиц, а швейцарская компания создала гуманоидного робота, который помогает людям
Мурманская область. Арктика (16+)18.08.25 12:30

Мурманская область вошла в топ-регионов программы развития въездного туризма

Мурманская область стала участником программы развития въездного туризма «Открой твою Россию», реализуемой Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с Минэкономразвития России и Центром стратегических разработок (ЦСР).

Цель программы «Открой твою Россию» — формирование регионального туристического продукта для конкретных целевых рынков совместно с опытными менторами — лидерами отрасли въездного туризма. На старте программы 65 субъектов РФ представили диагностические карты, отражающие уровень готовности к приёму иностранных туристов. Эти данные легли в основу экспертной оценки и позволили выявить 25 регионов с наибольшим потенциалом для развития въездного туризма, куда вошла Мурманская область.

«В прошлом году Россию посетили более 5 млн иностранных туристов, на треть больше, чем годом ранее. Результаты отбора Экспертного совета расширяют перечень турпродуктов, которые Россия предложит зарубежным гостям», — отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

«Мурманская область пользуется вниманием иностранных туристов. С каждым годом мы видим рост интереса к Заполярью не только со стороны путешественников из Китая, но и гостей из Тайланда, Индии, Турции, Индонезии и других стран. Доля иностранных туристов от общего турпотока стремится к 10% и это точно не предел», — отметила заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова. – Иностранные туристы едут к нам за северным сиянием и удивительной природой, активным отдыхом и арктической кухней. Ведь Мурманская область — самая близкая и доступная Арктика. Уже сейчас региональное турсообщество предлагает специальные туры для гостей из-за рубежа, а порядка 15% аттестованных гидов владеют иностранными языками. Уверена, что участие команды Мурманской области в проекте «Открой твою Россию» поможет раскрыть потенциал Заполярья и привлечь в регион новых зарубежных гостей, показать им какая Россия многогранная и интересная страна».

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, 25 августа стартует образовательный этап программы с адресным подходом к обучению. Регионы разработают турпродукты совместно с менторами, а в ноябре экспертный совет выберет 10 финалистов. Они получат комплексную поддержку: участие в международных выставках, продвижение под брендом «Discover Russia», также финалистов ждёт участие в проекте «Знаток России» и медиапрограмме «Невероятные приключения иностранцев в России»: зарубежные блогеры, лидеры мнений и туроператоры протестируют маршруты и интегрируют их в международные предложения. По итогам проекта АСИ представит «целевую модель развития въездного туризма», включающую разработку системы его оценки в регионе.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551862/#&gid=1&pid=1












