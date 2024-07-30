Мурманская область вошла в топ регионов России по перспективности трудоустройства в III квартале 2024 года по версии hh.ru

Мурманская область по перспективности трудоустройства этим летом заняла 78-е место, ухудшив свои позиции за квартал на один пункт (во втором квартале регион был на 77-ом месте). Отметим, что в Мурманской области, в отличие от Москвы, наблюдается более низкая, чем по стране в целом, конкуренция за рабочие места (2,6 резюме на вакансию против 3,2 в целом по РФ), а также низкое соотношение средней предлагаемой зарплаты к прожиточному минимуму (69500 рублей к 26610 рублям).

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, представляют Рейтинг регионов страны по перспективности трудоустройства в III квартале 2024 года. На первом месте впервые оказалась Амурская область, потеснившая Республику Татарстан, фаворита I и II кварталов. Мурманская область заняла 78-е место, обогнав Коми, но уступив всем остальным регионам СЗФО.

Лидером Рейтинга регионов по перспективности трудоустройства в III квартале 2024 года стала Амурская область, набравшая 77,95 балла. Кварталом ранее регион занимал второе место в рейтинге с показателем в 76,45 балла. На одну активную вакансию в Амурской области приходится 2,8 резюме, этот показатель за последние три месяца чуть снизился (было 3,1). Медиана предлагаемой зарплаты составляет 92600 рублей (+8300 рублей ко II кварталу), при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения – 19427 рублей Среди соискателей региона 75,2% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду (ранее – 73,2%) и только 1,5%, наоборот, хотели бы уехать из Амурской области (ранее – 1,4%) (наглядно на диаграмме).

Москва оказалась на 62 месте (69,62 балла), за три месяца столица потеряла одну позицию. Отметим, что в Москве наблюдается более высокая, чем по стране в целом, конкуренция за рабочие места (4,4 резюме на вакансию против 3,2 в целом по РФ), а также низкое соотношение медианной заработной платы к прожиточному минимуму (92200 рублей к 25879 рублям).

В свою очередь, Мурманская область по перспективности трудоустройства этим летом заняла 78-е место, ухудшив свои позиции за квартал на один пункт (во втором квартале регион был на 77-ом месте). Отметим, что в Мурманской области, в отличие от Москвы, наблюдается более низкая, чем по стране в целом, конкуренция за рабочие места (2,6 резюме на вакансию против 3,2 в целом по РФ), а также низкое соотношение средней предлагаемой зарплаты к прожиточному минимуму (69500 рублей к 26610 рублям). При этом за последние три месяца средняя предлагаемая зарплата в регионе выросла на 2100 рублей.

Наоборот, значительнее всего улучшила своё положение в рейтинге Республика Бурятия, которая поднялась с 39 на 9 место. За квартал итоговый балл региона вырос на 2,57 пункта (с 71,79 до 74,36). Наиболее существенные изменения коснулись уровня предлагаемой зарплаты: медиана выросла на 9200 рублей (с 68400 рублей до 77600 рублей). При этом снизилась доля тех соискателей, которые хотели бы уехать из региона (с 1,7% до 1,3%) и выросла доля тех, кто точно к переезду не готов (с 76,0% до 80,3%).

«Проблема нехватки людей давно вышла за рамки одной конкретной компании и стала общегосударственной задачей. Более того, субъекты федерации конкурируют друг с другом за трудовые ресурсы. Важнейшую роль здесь играет синергия регионов и предприятий, комплексный подход к бренду территории и бренду каждого конкретного работодателя. Сегодня общий имидж регионов редко совпадает с теми перспективами, которые открывает для соискателей локальный рынок труда. Например, Москва, которая традиционно является местом притяжения человеческого капитала, может оказаться далеко не лучшим городом для трудоустройства – конкуренция за рабочие места в столице одна из самых жестких в стране, а привлекательность заработных плат теряется на фоне высокой стоимости жизни. Не случайно столица не вошла даже в топ-15 регионов РФ по перспективности трудоустройства. В то же время Амурская область, которая заняла первое место в рейтинге, может предложить соискателю не только большое разнообразие рабочих мест с низкой конкуренцией, но и достойный уровень оплаты труда при низкой (относительно Москвы) стоимости жизни», – комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.

(Рейтинг регионов РФ по перспективности трудоустройства в III квартале 2024 года наглядно представлен в таблице).

* В Рейтинг не вошли те регионы, где наблюдается недостаточно данных для объективной статистики.

Методология

В основу методологии Рейтинга регионов по перспективности трудоустройства легли шесть ключевых параметров:

hh.индекс – соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке;

медианная предлагаемая зарплата;

прожиточный минимум для трудоспособного населения по данным Росстат;

доля резюме со статусом «Не готов к переезду» по данным hh.ru;

доля резюме со статусом «Хочу переехать» по данным hh.ru;

уровень безработицы по наиболее актуальным данным Росстат на момент исследования.

Также в качестве вспомогательных показателей взяты:

hh.индекс по региону, поделённый на hh.индекс по РФ;

медианная предлагаемая зарплата, поделённая на прожиточный минимум.

Каждый показатель имеет свой вес, который влияет на итоговый балл региона. Так, нормированный показатель на основе отношения медианной зарплаты к прожиточному минимуму составляет 30% в итоговом балле, нормированный показатель на основе отношения hh.индекса по региону к hh.индексу по РФ – 20%, «перевёрнутый» уровень безработицы (чем он выше, тем должен быть ниже рейтинг региона) – еще 20%, а доля резюме со статусом готовности к переезду «не готовы к переезду» (без изменений) – 15%, «перевёрнутая» доля резюме со статусом готовности к переезду «хочу переехать» (чем выше доля, тем должен быть ниже рейтинг региона) – ещё 15%.

«В основу оценки регионов с точки зрения перспективности и привлекательности построения карьеры легли объективные статистические показатели. Например, мы учли уровень предлагаемой заработной платы и то, как она соотносится с прожиточным минимумом, учли уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места, уровень безработицы, а также стремление жителей региона переехать куда-либо ради трудоустройства. Это позволило уйти от субъективной и стереотипной оценки и продемонстрировать, что найти хорошую работу, которая обеспечит достойный уровень жизни, сегодня можно не только в столице (более того – Москва не вошла даже в топ-10)», – комментирует Александр Ильин, аналитик hh.ru и автор методологии рейтинга.