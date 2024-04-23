Мурманская область вошла в топ регионов России по перспективности трудоустройства во втором квартале 2024 года по версии hh.ru

Аналитики hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, представляют Рейтинг регионов страны по перспективности трудоустройства во II квартале 2024 года. Лидерство осталось за Республикой Татарстан, однако по сравнению с I кварталом первая десятка регионов существенно изменилась. Мурманская область заняла 77 место, улучшим свои показатели.

Аналитики hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, представляют Рейтинг регионов страны по перспективности трудоустройства во II квартале 2024 года. Лидерство осталось за Республикой Татарстан, однако по сравнению с I кварталом первая десятка регионов существенно изменилась. Мурманская область заняла 77 место, улучшим свои показатели.

Лидером Рейтинга регионов по перспективности трудоустройства во II квартале 2024 года остается Республика Татарстан, набравшая на этот раз 76,59 балла (в I квартале балл был выше – 77,42). Также в топ-10 регионов по перспективности трудоустройства с небольшим отрывом друг от друга вошли Амурская область (76,45 балла), Еврейская АО (75,10), Забайкальский край (75,07), Нижегородская область (74,65), Рязанская область (74,54), Ленинградская область (74,32), Воронежская область (74,20), Санкт-Петербург (74,19) и Свердловская область (74,03).

Москва оказалась только на 61 месте (69,24 балла), впрочем, за три месяца столица улучшила свое положение в Рейтинге, поднявшись сразу на четыре позиции. В свою очередь Мурманская область по перспективности трудоустройства этой весной заняла 77 место, улучшив свои позиции на 1 пункт с начала года. Отметим, что в Мурманской области наблюдается ниже, чем в целом по стране конкуренция за рабочие места (2,6 резюме на вакансию в регионе против 3,5 в целом по РФ), а также низким соотношением медианной заработной платы к прожиточному минимуму (67400 руб. к 26610 руб.). При этом с начала года средняя предлагаемая зарплата в вакансиях по региону выросла 8000 рублей.

В целом за квартал наиболее существенно упали позиции Республики Башкортостан – с 5-го места регион опустился на 22-е место, итоговый балл упал на 1,24 пункта (с 74,40 до 73,16). За последние три месяца в регионе вырос уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места с 3,7 до 3,9 резюме на вакансию.

И наоборот, значительнее всего улучшил своё положение в рейтинге Забайкальский край, который поднялся с 24-го на 4-е место. За квартал итоговый балл региона вырос на 2,16 пункта (с 72,91 до 75,07). Наиболее существенные изменения коснулись уровня предлагаемой зарплаты: медиана выросла на 10100 руб. (с 75800 руб. до 85900 руб.). При этом снизилась доля тех соискателей, которые хотели бы уехать из региона (с 1,7% до 1,5%) и выросла доля тех, кто точно к переезду не готов (с 75,5% до 75,9%) (наглядно Рейтинг регионов РФ по перспективности трудоустройства в начале II квартала 2024 года представлен в таблице).

* В Рейтинг не вошли те регионы, где наблюдается недостаточно данных для объективной статистики.

Методология

В основу методологии Рейтинга регионов по перспективности трудоустройства легли шесть ключевых параметров:

hh .индекс - соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке;

медианная предлагаемая зарплата;

прожиточный минимум для трудоспособного населения по данным Росстат ;

доля резюме со статусом «Не готов к переезду» по данным hh . ru ;

доля резюме со статусом «Хочу переехать» по данным hh . ru ;

уровень безработицы по наиболее актуальным данным Росстат на момент исследования.

Также в качестве вспомогательных показателей взяты:

hh.индекс по региону, поделённый на hh.индекс по РФ;

медианная предлагаемая зарплата, поделённая на прожиточный минимум.

Каждый показатель имеет свой вес, который влияет на итоговый балл региона. Так, нормированный показатель на основе отношения медианной зарплаты к прожиточному минимуму составляет 30% в итоговом балле, нормированный показатель на основе отношения hh.индекса по региону к hh.индексу по РФ – 20%, «перевёрнутый» уровень безработицы (чем он выше, тем должен быть ниже рейтинг региона) – ещё 20%, а доля резюме со статусом готовности к переезду «не готовы к переезду» (без изменений) – 15%, «перевёрнутая» доля резюме со статусом готовности к переезду «хочу переехать» (чем выше доля, тем должен быть ниже рейтинг региона) – ещё 15%.

«В основу оценки регионов с точки зрения перспективности и привлекательности построения карьеры легли объективные статистические показатели. Например, мы учли уровень предлагаемой заработной платы и то, как она соотносится с прожиточным минимумом, учли уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места, уровень безработицы, а также стремление жителей региона переехать куда-либо ради трудоустройства. Это позволило уйти от субъективной и стереотипной оценки и продемонстрировать, что найти хорошую работу, которая обеспечит достойный уровень жизни, сегодня можно не только в столице (более того – Москва не вошла даже в топ-10)», - комментирует Александр Ильин, аналитик hh.ru и автор методологии рейтинга.