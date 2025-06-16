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Мурманская область. Арктика (16+)16.06.25 13:30

Мурманская область вошла в тройку лидеров по индексу клиентоцентричности кадровых центров

Согласно данным мониторинга Минтруда России, за первый квартал текущего года индекс клиентоцентричности, который оценивает качество сервисов службы занятости населения, составил 87,34 балла из 100 возможных. Это позволило Мурманской области занять почётное третье место в рейтинге кадровых центров «Работа России» среди 89 субъектов РФ.

«Клиентоцентричность в работе с соискателями и работодателями – одно из ключевых направлений развития современной службы занятости. Для нас важно не только быстро трудоустроить человека или найти работника работодателю, но и обеспечить комфортное взаимодействие на всех этапах – от первой консультации до получения результата», – отметила директор регионального центра занятости Юлия Рябинова.

Исследование показало высокий уровень удовлетворённости среди посетителей центра занятости. Так, 97% респондентов оценили профессиональные знания сотрудников как высокие, 96% отметили согласованностью и слаженность действий сотрудников кадровых центров, а 93% считают обращение в центр занятости полезным.

Как отмечает региональное Министерство труда и социального развития, в 2023 году в Мурманской области завершился пилотный проект комплексной модернизации службы занятости населения. Итогом внедрения проекта стали внешние и внутренние изменения службы в соответствии с современными требованиями, новые передовые подходы к оказанию мер государственной поддержки с учётом жизненных и бизнес-ситуаций клиентов службы занятости.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548380/#&gid=1&pid=1

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