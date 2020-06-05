ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Потребительские отношения между мужчиной и женщиной, или Эгоизм через любовьИз-за высокого уровня воды в реке Кола в Кольском районе возможно возникновение ЧС
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)05.06.20 17:45

Мурманская область вошла в тройку лидеров специализированного рейтинга «Полярный индекс Баренц-региона. Провинции»

Проектный офис развития Арктики представил рейтинг «Полярный индекс Баренц-региона – 2020». В него вошли два рейтинга – провинций и компаний.

Среди российских регионов лучшее соотношение показателей устойчивого развития продемонстрировала Мурманская область. В специализированном рейтинге северных территорий Скандинавских стран и России «Полярный индекс Баренц-региона. Провинции» наш регион занял третье место. При расчете учитывался целый ряд параметров, характеризующих устойчивое развитие по социально-экономическому, социально-экологическому и эколого-экономическому блокам. При этом вес каждого из трех блоков в итоговом индексе одинаков.

Всего рейтингом охвачено 13 административных образований России, Финляндии, Швеции и Норвегии, входящих в Баренц-регион. Это провинции, полностью входящие в состав Баренцева Евро-Арктического региона, в том числе пять регионов России, две губернии Норвегии, четыре области Финляндии и два лена Швеции.

В десятку лидеров рейтинга компаний от России вошли компании «Роснефть», «Лукойл», «Норникель», «Северсталь», «Алроса», «ФосАгро» и «Газпром».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, «Полярный индекс Баренц-региона» – новый этап развития совместного проекта экспертного центра «ПОРА» и кафедры экономики природопользования экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова «Полярный индекс». Он включает ежегодный расчет рейтингов провинций и компаний Баренц-региона и позволяет взглянуть на устойчивое развитие Арктики на макроуровне.

Ознакомиться с рейтингами можно по ссылке. Подробная информация доступна на сайте экспертного центра «ПОРА».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Рифы» на пути реализации планов по загрузке Северного морского пути
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:На пять дней прерывается железнодорожное сообщение с Мурманском
МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Комментарий к новости:В Мурманской области режим повышенной готовности сохраняется до 15 июня - губернатор Андрей Чибис
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
Комментарий к новости:Регион и «НОВАТЭК» планируют плотно сотрудничать
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире00:50«Хорошие новости». Информационная программа (12+)01:10«Медленное ТВ-Камин».05:00«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Побочный эффект пандемии - оборот малого и среднего бизнеса упал в мае на 41%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 64 копейки, доллар теряет 38 копеек-PRO Энергетику (18+)Побочный эффект пандемии - потребление электроэнергии в энергосистеме Мурманской области в мае уменьшилось на 1,8%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 8 июня-PRO Нефть и газ (18+)«Газпром нефть» завершила двухсотую отгрузку нефти сорта ARCO с платформы «Приразломная»-PRO Законы (18+)Скоро выборы - законопроект о возврате индексаций пенсий работающим пенсионерам внесён в Госдуму
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 875 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика