Мурманская область вошла в тройку лидеров специализированного рейтинга «Полярный индекс Баренц-региона. Провинции»

Проектный офис развития Арктики представил рейтинг «Полярный индекс Баренц-региона – 2020». В него вошли два рейтинга – провинций и компаний.

Среди российских регионов лучшее соотношение показателей устойчивого развития продемонстрировала Мурманская область. В специализированном рейтинге северных территорий Скандинавских стран и России «Полярный индекс Баренц-региона. Провинции» наш регион занял третье место. При расчете учитывался целый ряд параметров, характеризующих устойчивое развитие по социально-экономическому, социально-экологическому и эколого-экономическому блокам. При этом вес каждого из трех блоков в итоговом индексе одинаков.

Всего рейтингом охвачено 13 административных образований России, Финляндии, Швеции и Норвегии, входящих в Баренц-регион. Это провинции, полностью входящие в состав Баренцева Евро-Арктического региона, в том числе пять регионов России, две губернии Норвегии, четыре области Финляндии и два лена Швеции.

В десятку лидеров рейтинга компаний от России вошли компании «Роснефть», «Лукойл», «Норникель», «Северсталь», «Алроса», «ФосАгро» и «Газпром».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, «Полярный индекс Баренц-региона» – новый этап развития совместного проекта экспертного центра «ПОРА» и кафедры экономики природопользования экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова «Полярный индекс». Он включает ежегодный расчет рейтингов провинций и компаний Баренц-региона и позволяет взглянуть на устойчивое развитие Арктики на макроуровне.

Ознакомиться с рейтингами можно по ссылке. Подробная информация доступна на сайте экспертного центра «ПОРА».