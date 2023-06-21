Мурманская область вошла в тройку лидеров СЗФО по просмотрам онлайн-уроков финансовой грамотности и стала лидером по охвату

Подведены итоги весенней сессии онлайн-уроков по финансовой грамотности Банка России, которая проходила с 25 января по 21 апреля 2023 года. Мурманская область вошла в тройку лидеров Северо-Запада по просмотрам онлайн-уроков и второй год подряд стала лидером по охвату – к проекту присоединились все без исключения школы и колледжи региона. Количество просмотров онлайн-уроков в регионе составило около 26 тысяч.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, наиболее активными участниками онлайн-уроков финансовой грамотности стали ученики мурманской гимназии №9, МБОУ Терского района СОШ №4, школы №280 посёлка Оленья Губа, а также студенты Кандалакшского индустриального колледжа, Апатитского политехнического и Кольского транспортного колледжей. Наибольший интерес у ребят вызвали модули «Личные финансы», «Финансовые продукты» и «Инвестирование».

«Преимущество онлайн-уроков в равном доступе к финансовым знаниям школьников и студентов из любой точки страны, кроме того, это возможность общения с профессионалами в сфере финансов: лекторы отвечают на вопросы в прямом эфире. Эксперты подробно рассказывают о сбережениях, кредитах и страховании, налогах и пенсионных накоплениях. На вебинарах ребят учат разбираться в реальных жизненных ситуациях. Приобретенные знания и умения помогут им грамотно управлять личными деньгами, увереннее ориентироваться в финансовых продуктах и услугах, оценивать возможные риски», – прокомментировала главный экономист экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Елена Гайдукова.

Банк России проводит онлайн-уроки финансовой грамотности по всей стране с 2015 года. Уроки проходят в формате прямых эфиров для учеников 5–11 классов и студентов колледжей и техникумов. Очередная сессия пройдёт осенью, все желающие смогут присоединиться к вебинарам в составе класса или группы учеников из школ и колледжей, а также индивидуально из дома.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.



