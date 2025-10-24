Мурманская область вошла в тройку лидеров Всероссийского конкурса «Самый читающий регион»

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Самый читающий регион», в котором приняли участие все 89 субъектов Российской Федерации. В тройку лауреатов вошли Москва, Кировская и Мурманская области.

Конкурс, который инициирован Российским книжным союзом при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, оценивал наиболее значимые проекты регионов по продвижению книги и чтения. Жюри, в состав которого вошли представители книжного, библиотечного и музейного сообществ, учитывало как статистические показатели, так и оригинальность представленных инициатив.

В Год защитника Отечества особое внимание уделялось проектам по патриотическому воспитанию и сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны и участниках специальной военной операции.

Так, Мурманская область представила на конкурс региональную инициативу «На Севере — читать!», которая направлена на создание молодёжных и семейных пространств для вовлечения северян в мир книги и чтения. Проект получил высокую оценку федеральных экспертов.

Победителем конкурса стала Курская область, удостоенная звания «Литературный флагман России». Архангельская область объявлена «Территорией книги и чтения». Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится до конца года в Москве.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, региональный проект «На Севере — читать!» реализуется с 2021 года и включает пять основных направлений: «На Севере — родиться читателем!» — работа с самыми маленькими читателями и их родителями; «На Севере — читать всей семьей!» — создание семейных пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ»; «На Севере — читать модно!» — молодёжные пространства и литературные проекты; «На Севере — чтение для каждого!» — программы для людей с ограниченными возможностями и пожилых граждан; «На Севере — литература!» — поддержка литературного творчества через премии и конкурсы.