Мурманская область вошла в тройку регионов-лидеров по количеству реализуемых вторичных ресурсов

Мурманская область вошла в тройку регионов-лидеров Северо-Западного федерального округа по количеству реализуемых вторичных ресурсов. В числе лучших также Санкт-Петербург и Новгородская область.

Рейтинг составлен по сумме выставленных лотов на электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), созданной при поддержке Российского экологического оператора.

На ЭТП Мурманская область разместила 5 лотов на 1,5 млн рублей в категориях «Полимеры», «Макулатура».

Всего 11 субъектов СЗФО – Республики Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, город федерального значения Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ — разместили 31 лот на 21,5 млн рублей.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, ЭТП заработала в сентябре 2022 года. На площадке представлены вторичные ресурсы и сырьё, их можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках расширенной ответственности производителей. К площадке присоединились 890 компаний из сферы обращения с отходами, они выставили лоты на сумму 807 миллионов рублей.

Фото: https://gov-murman.ru