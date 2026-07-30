Мурманская область вошла во вторую пятёрку регионов с лучшими дорогами

Лучшие в России дороги находятся в Ивановской области, выяснило РИА «Новости» по данным статистики. В этом регионе соответствуют требованиям более 94% маршрутов.

Второе место занял Севастополь с показателем в 90%, за ним следует Курская область — 89,5%. В Марий Эл и Брянской области основным требованиям отвечают 89,4% и 89,3% дорог соответственно.

Во вторую пятерку вошли: Саратовская область — 88,7%; Мурманская — 88,5%; Калининградская — 87,9%; Удмуртия — 87,7%; Хакасия — 86%.

В целом по стране нормативам соответствуют 75% дорог федерального и регионального значения.