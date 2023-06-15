Мурманская область восстанавливает МФЦ в Приморске Запорожской области

В рамках соглашения Мурманской области о сотрудничестве с Приморским районом Запорожской области в подшефном регионе восстанавливаются социально значимые объекты. Так, в список вошёл многофункциональный центр приёма населения в Приморске.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, по результатам обследования было принято решение капитально отремонтировать внутренние помещения МФЦ. В здании заменят электрические и слаботочные сети, а также выполнят весь комплекс внутренних отделочных работ.

Подрядчики из Мурманской области уже прибыли на место, завезли необходимый строительный материал и выполнили демонтажные работы на объекте.

Фото: https://gov-murman.ru