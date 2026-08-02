Мурманская область возвращается с победой в «Кубке Защитников Отечества»

В Выборге завершилось межрегиональное комплексное физкультурное мероприятие «Кубок Защитников Отечества», которое собрало свыше 120 ветеранов СВО с тяжёлыми ранениями из регионов Северо-Западного федерального округа.

Участники специальной военной операции, которые находятся на сопровождении филиала фонда, показали невероятные результаты: Сабир Асланов – 1 место в дисциплине «Настольный теннис спорта слепых» (шоудаун); Максим Васильков – 1 место в двух дисциплинах (пулевая стрельба и настольный теннис).

Как отмечает vk.ru/opershtab_murman, ребята доказали, что сила духа берёт верх над обстоятельствами.

Фото: https://vk.ru/opershtab_murman?ysclid=mlo1n6irtk540945696&z=photo-220884459_457245105%2Fwall-220884459_4271