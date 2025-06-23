Мурманская область впервые примет финал Российской робототехнической олимпиадыВ Мурманской области упростили получение социальных выплат для семей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)23.06.25 17:30

Мурманская область впервые примет финал Российской робототехнической олимпиады

Сегодня в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис рассказал, что с 24 по 26 июня Мурманская область станет местом проведения Российской робототехнической олимпиады – одного из самых престижных и масштабных конкурсов в сфере технического творчества. Уже 22 года подряд она проходит в рамках Всемирной олимпиады по роботехнике и собирает лучших юных инженеров, которые решают реальные технологические задачи для регионов и предприятий.

В этом году мероприятие побило рекорд – подано более 3500 заявок со всей страны. Но только 700 самых талантливых ребят стали ее участниками. Всего ожидается около 1000 гостей, включая участников, экспертов, судей из порядка 50 регионов России, Беларуси и Узбекистана.

«В этом году тема олимпиады — «Северный морской путь» — выбрана не случайно, отражая стратегическую значимость региона и его уникальное географическое положение. Участники, используя передовые технологии и робототехнические решения, отправятся в виртуальную экспедицию по арктическим маршрутам. Их задачи включают исследование Северного морского пути, сбор данных о климатических изменениях и разработку автономных роботов-транспортировщиков, портовых и спасательных роботов для решения практических задач. Мы активно развиваем робототехнические направления в школах и учреждениях дополнительного образования. Наши юные инженеры регулярно занимают призовые места на российских и международных турнирах: за последние 4 года — 73 победителя и 114 призёров», — сказал Андрей Чибис.

Команду Мурманской области на Робототехнической олимпиаде представят 23 участника из Мурманска, Мончегорска, Североморска, Кольского округа и Оленегорска. Все они — победители и призеры этапов Российской робототехнической олимпиады.

Как подчеркнул глава региона, для подготовки команды тренеры прошли обучение с Федерацией спортивной и образовательной робототехники, а также в лагере Центра «На Севере — Жить!» состоялась смена «РобоСтарт» с участием тренеров сборной России, судей и разработчиков образовательных программ. Губернатор пожелал всем участникам успехов, а также поблагодарил партнёров за поддержку события.

Подробнее о проведении Российской робототехнической олимпиады в своём докладе рассказала министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманские работники уходят в частичную занятость: средний доход «частичников» вырос уже на 18%
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

VtcnysQ51
16.06.25 13:32
А как же наше святое - "На Севере - Жить!"???
Комментарий к новости:На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил о кадровых изменениях
Жора
12.06.25 14:52
Заклеймим же позором наймитов прогнившего запада! Долой предателей!
Комментарий к новости:Ба, знакомые все лица! Путь релоканта Евгения Гомана – от спектакля «Мурманск 4145» до «Девушки на мосту»
Елена
12.06.25 12:25
Когда заработает личный кабинет? Нет возможности гражданскому персоналу увидеть свой расчетный лист, который по закону работодатель обязан предоставить. Если сайт не работает, нужно найти способ предо
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
-Правовая консультация (18+)«Война войной, а обед — по расписанию!», или Может ли работодатель лишить вас обеденного перерыва?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире22:25«Сын отца народов». Художественный сериал, 5 серия (16+)23:20«Хроники московского быта». Документальный фильм (16+)00:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Карьерный рост без переезда: какие компании в Мурманской области предлагают развитие и высокую зарплату-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 30 копеек, доллар потерял почти 21 копейку-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС включён в работу энергоблок №2-PRO ЖКХ (18+)Жильцы дома №43 по проспекту Героев-североморцев Мурманска выразили недовольство качеством уборки общественных пространств-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Не прошло и три года: в Госдуме собираются перенести дату оплаты услуг ЖКХ на 5 дней
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»