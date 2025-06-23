Мурманская область впервые примет финал Российской робототехнической олимпиады

Сегодня в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис рассказал, что с 24 по 26 июня Мурманская область станет местом проведения Российской робототехнической олимпиады – одного из самых престижных и масштабных конкурсов в сфере технического творчества. Уже 22 года подряд она проходит в рамках Всемирной олимпиады по роботехнике и собирает лучших юных инженеров, которые решают реальные технологические задачи для регионов и предприятий.

В этом году мероприятие побило рекорд – подано более 3500 заявок со всей страны. Но только 700 самых талантливых ребят стали ее участниками. Всего ожидается около 1000 гостей, включая участников, экспертов, судей из порядка 50 регионов России, Беларуси и Узбекистана.

«В этом году тема олимпиады — «Северный морской путь» — выбрана не случайно, отражая стратегическую значимость региона и его уникальное географическое положение. Участники, используя передовые технологии и робототехнические решения, отправятся в виртуальную экспедицию по арктическим маршрутам. Их задачи включают исследование Северного морского пути, сбор данных о климатических изменениях и разработку автономных роботов-транспортировщиков, портовых и спасательных роботов для решения практических задач. Мы активно развиваем робототехнические направления в школах и учреждениях дополнительного образования. Наши юные инженеры регулярно занимают призовые места на российских и международных турнирах: за последние 4 года — 73 победителя и 114 призёров», — сказал Андрей Чибис.

Команду Мурманской области на Робототехнической олимпиаде представят 23 участника из Мурманска, Мончегорска, Североморска, Кольского округа и Оленегорска. Все они — победители и призеры этапов Российской робототехнической олимпиады.

Как подчеркнул глава региона, для подготовки команды тренеры прошли обучение с Федерацией спортивной и образовательной робототехники, а также в лагере Центра «На Севере — Жить!» состоялась смена «РобоСтарт» с участием тренеров сборной России, судей и разработчиков образовательных программ. Губернатор пожелал всем участникам успехов, а также поблагодарил партнёров за поддержку события.

Подробнее о проведении Российской робототехнической олимпиады в своём докладе рассказала министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/