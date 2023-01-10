Мурманская область впервые примет «Гонку героев» на территории модернизированного парка «Патриот». Об этом 9 января на оперативном совещании сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Патриот» – популярная площадка для проведения различных спортивных и физкультурных мероприятий патриотической направленности. По поручению главы региона был разработан и реализован проект установки на территории рядом с Кильдинстроем новых спортивных объектов. Созданная в парке инфраструктура позволяет проводить ещё больше событий для активного отдыха северян, даёт новые возможности для вовлечения в занятия спортом и физкультурой, а также воспитания патриотизма и гражданственности у жителей области», – отметила вице-губернатор.

На территории «Патриота» появился верёвочный парк, включающий 12 маршрутов разных уровней сложности с преградами, сетками, подвесными мостами и тарзанками. Ещё один объект – скалодром высотой 12 метров со специальными зацепами – предусматривает прохождение одного из четырёх маршрутов в зависимости от уровня физической подготовки. Наряду с этими объектами, предназначенными для использования с мая по октябрь, в парке построены полосы препятствий для круглогодичного использования. Протяженность одной из них – «Вихрь» – составляет 5,2 км и объединяет 25 сооружений. Благодаря сборно-разборной конструкции полоса может быть установлена в любой точке области. Ещё одна полоса препятствий, получившая название «Тайфун», подразумевает выполнение упражнений даже самыми маленькими гостями парка: попробовать свои силы и пройти 650 метров можно уже с четырёх лет. В комплекс этой полосы также входит и лазерный тир.

Торжественное открытие и первое мероприятие запланировано на 28 января. В этот день командам-участникам предложат пройти полосы препятствий парка «Патриот», а болельщикам интересно провести время на интерактивных зонах и сделать яркие фото на специальных объектах. Для гостей мероприятия предусмотрены бесплатные трансфер, вход и угощение.

Знаковыми событиями для Мурманской области станут проведение зимней и летней версий «Гонки героев». Мероприятия объединят более 2,5 тысячи участников из разных субъектов Российской Федерации.

«Проведение «Гонки героев» включено в программу 88-го Праздника Севера. Учитывая опыт других регионов, можно с уверенностью говорить о том, что событие станет одним из самых ярких элементов Полярной Олимпиады, а также весомым репутационным мероприятием для Кольского Заполярья», – подчеркнула заместитель губернатора.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, помимо разнообразных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе Кубка парка «Патриот» по скалолазанию, соревнований среди молодёжи, спартакиад и военно-спортивной игры «Зарница», посетить территорию можно в любой день. Услуги комплекса включают посещение скалодрома, верёвочного парка и лазерного тира. Безопасное прохождение полос препятствий, а также использование всех объектов спортивной инфраструктуры требует контроля со стороны инструкторов парка. Поэтому «Патриот» не предполагает свободного перемещения по территории. Парк будет открыт для посещения со среды по пятницу с 15.00 до 21.00, а также в выходные дни с 10.00 до 21.00. По предварительной заявке для посетителей будет организован бесплатный трансфер. Стоимость двухчасового пребывания в парке «Патриот» для взрослых составляет 1000 рублей, для детей – 500 рублей. Билет включает прокат экипировки и снаряжения, услуги инструктора, а также кашу и горячий чай. Предусмотрена скидка 10% по единой карте жителя Мурманской области.

Комментируя модернизацию парка «Патриот», губернатор Андрей Чибис отметил высокую востребованность подобных объектов спортивной инфраструктуры у молодёжи региона.

«Новый высокий уровень оснащения территории даёт возможность северянам заниматься экстремальными видами спорта, проходить полосы препятствий. Рассчитываю на то, что парк будет активно эксплуатироваться, чтобы ещё больше представителей силовых структур и гражданских лиц могли принимать участие в соревнованиях, развивая силу и выносливость», – подытожил Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru