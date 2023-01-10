Мурманская область впервые примет «Гонку героев» на территории модернизированного парка «Патриот»Экипаж фрегата «Адмирал флота Советского союза Горшков» провёл учение по противовоздушной обороне в Норвежском море
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)10.01.23 13:00

Мурманская область впервые примет «Гонку героев» на территории модернизированного парка «Патриот»

Мурманская область впервые примет «Гонку героев» на территории модернизированного парка «Патриот». Об этом 9 января на оперативном совещании сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Патриот» – популярная площадка для проведения различных спортивных и физкультурных мероприятий патриотической направленности. По поручению главы региона был разработан и реализован проект установки на территории рядом с Кильдинстроем новых спортивных объектов. Созданная в парке инфраструктура позволяет проводить ещё больше событий для активного отдыха северян, даёт новые возможности для вовлечения в занятия спортом и физкультурой, а также воспитания патриотизма и гражданственности у жителей области», – отметила вице-губернатор.

На территории «Патриота» появился верёвочный парк, включающий 12 маршрутов разных уровней сложности с преградами, сетками, подвесными мостами и тарзанками. Ещё один объект – скалодром высотой 12 метров со специальными зацепами – предусматривает прохождение одного из четырёх маршрутов в зависимости от уровня физической подготовки. Наряду с этими объектами, предназначенными для использования с мая по октябрь, в парке построены полосы препятствий для круглогодичного использования. Протяженность одной из них – «Вихрь» – составляет 5,2 км и объединяет 25 сооружений. Благодаря сборно-разборной конструкции полоса может быть установлена в любой точке области. Ещё одна полоса препятствий, получившая название «Тайфун», подразумевает выполнение упражнений даже самыми маленькими гостями парка: попробовать свои силы и пройти 650 метров можно уже с четырёх лет. В комплекс этой полосы также входит и лазерный тир.

Торжественное открытие и первое мероприятие запланировано на 28 января. В этот день командам-участникам предложат пройти полосы препятствий парка «Патриот», а болельщикам интересно провести время на интерактивных зонах и сделать яркие фото на специальных объектах. Для гостей мероприятия предусмотрены бесплатные трансфер, вход и угощение.

Знаковыми событиями для Мурманской области станут проведение зимней и летней версий «Гонки героев». Мероприятия объединят более 2,5 тысячи участников из разных субъектов Российской Федерации.

«Проведение «Гонки героев» включено в программу 88-го Праздника Севера. Учитывая опыт других регионов, можно с уверенностью говорить о том, что событие станет одним из самых ярких элементов Полярной Олимпиады, а также весомым репутационным мероприятием для Кольского Заполярья», – подчеркнула заместитель губернатора.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, помимо разнообразных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе Кубка парка «Патриот» по скалолазанию, соревнований среди молодёжи, спартакиад и военно-спортивной игры «Зарница», посетить территорию можно в любой день. Услуги комплекса включают посещение скалодрома, верёвочного парка и лазерного тира. Безопасное прохождение полос препятствий, а также использование всех объектов спортивной инфраструктуры требует контроля со стороны инструкторов парка. Поэтому «Патриот» не предполагает свободного перемещения по территории. Парк будет открыт для посещения со среды по пятницу с 15.00 до 21.00, а также в выходные дни с 10.00 до 21.00. По предварительной заявке для посетителей будет организован бесплатный трансфер. Стоимость двухчасового пребывания в парке «Патриот» для взрослых составляет 1000 рублей, для детей – 500 рублей. Билет включает прокат экипировки и снаряжения, услуги инструктора, а также кашу и горячий чай. Предусмотрена скидка 10% по единой карте жителя Мурманской области.

Комментируя модернизацию парка «Патриот», губернатор Андрей Чибис отметил высокую востребованность подобных объектов спортивной инфраструктуры у молодёжи региона.

«Новый высокий уровень оснащения территории даёт возможность северянам заниматься экстремальными видами спорта, проходить полосы препятствий. Рассчитываю на то, что парк будет активно эксплуатироваться, чтобы ещё больше представителей силовых структур и гражданских лиц могли принимать участие в соревнованиях, развивая силу и выносливость», – подытожил Андрей Чибис.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)10 фактов о рынке труда Мурманской области в 2022 году
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
Комментарий к новости:Иван Лебедев, глава администрации города Оленегорска, подводит итоги уходящего года, начиная «с самого красивого»
Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
Комментарий к новости:Модернизация рыбной отрасли продолжится: Госдума приняла законопроект о втором этапе инвестквот
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире16:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)16:30«Биосфера. Законы жизни». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)На доплаты медикам дефицитных специальностей выделяется более 150 млрд рублей-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены снижаются, курс валюты РФ перешёл к снижению-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС за 2022 год на 10,5% увеличила выработку электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Андрей Чибис попросил ЦУР проанализировать, насколько быстрее стали решаться проблемы с уборкой снега-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Внесены очередные изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие реализацию региональной программы «Свой дом в Арктике»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика