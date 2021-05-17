Мурманская область впервые примет Кубок мира по силовому экстриму

5 июня в Териберке при поддержке Министерства спорта РФ и Правительства Мурманской области впервые состоится Кубок Мира по стронгмену. За титулы, рекорды и денежные призы будут бороться 13 сильнейших атлетов из России, Чехии, Швеции, Латвии, США, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. В числе участников – наш земляк, мурманчанин Леон Мирошник.

Атлетам предстоит выполнить в том числе тяги Оси Аполлона и Камня Атласа, присед с автомобилем, упражнение «Прогулка фермера». Общий призовой фонд - более 1 млн рублей.

Кроме того, в рамках Кубка пройдут выступления в категории «фитнес-бикини».

Подробная информация – в официальном аккаунте мероприятия в социальной сети Instagram.