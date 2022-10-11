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Мурманская область. Арктика (16+)11.10.22 12:30

Мурманская область впервые принимает федеральный проект «Музейные маршруты России»

В этом году Мурманская область станет площадкой мероприятий федерального проекта «Музейные маршруты России», запущенного Министерством культуры РФ в 2019 году. Инициатором проведения мероприятия выступила заместитель министра культуры Алла Манилова. Его основная цель – добиться роста посещаемости музеев, сформировать ресурсную базу для их развития.

В рамках проекта традиционно проводятся проектно-аналитические сессии, выставки, культурные и деловые мероприятия, посвященные развитию потенциала музейных комплексов, популяризации культурно-исторического наследия, систематизации и развития музейного туризма, увеличению количества посетителей музеев.

Кольское Заполярье примет «Музейные маршруты» 11 и 12 октября. Во время пленарного заседания с докладами выступят представители крупных федеральных музеев, а также Российского союза туриндустрий. Они поделятся новейшими практиками в музейном деле и трендами в сфере музейного и культурно-познавательного туризма. Среди ведущих спикеров – заместитель директора Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации Павел Карташев, председатель комитета по туризму Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. В ходе мероприятия заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева презентует событийный календарь Кольского Заполярья.

Программу «Музейных маршрутов России» продолжит крупное музейное мероприятие, инициированное Мурманским областным краеведческим музеем. С 12 по 15 октября в Мурманске пройдет Фестиваль музеев Северо-Запада. Кольское Заполярье станет центром притяжения более чем для 20 музеев нашей страны – свои программы представят региональные учреждения, а также музеи от Республики Коми до Калининградской области.

Как сообщает  Министерство культуры Мурманской области, одной из площадок проведения станет Кировский историко-краеведческий музей. Необычные экскурсии, выставки, увлекательные мастер-классы, музейные квесты, знакомящие посетителей со всем многообразием северной культуры, уникальной природой и историей Северо-Западной части России, – всё это ждет гостей фестиваля. Подробную программу можно найти на ресурсах Областного краеведческого музея.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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