Мурманская область впервые присоединится к Всероссийской игре «Семейная зарница»

В 2026 году Мурманская область впервые станет участником Всероссийской игры «Семейная зарница» – проекта, направленного на укрепление семейных ценностей и развитие патриотического воспитания.

Старт второго сезона состоялся 17 марта в Национальном центре «Россия». Проект реализуется «Движением Первых», «ЮНАРМИЕЙ», Государственным фондом «Защитники Отечества» и Центром «ВОИН» при поддержке федеральных ведомств.

Игра объединяет семьи со всей страны и помогает развивать командный дух, ответственность и взаимовыручку. Участники смогут проявить себя в спортивных, командных и творческих испытаниях, включая создание моделей техники и участие в соревнованиях.

«Всероссийская игра «Семейная зарница» становится важной площадкой развития семейного патриотического воспитания. В финале проекта встретятся семьи со всей России, подготовкой которых займутся наставники – ветераны СВО», – отметил председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов.

«Мурманская область впервые присоединится к проекту. Уверен, что наши семьи достойно проявят себя на всех этапах соревнований», – подчеркнул председатель регионального отделения «Движения Первых» Никита Тихомиров.

«Мы видим большой потенциал в семейных форматах работы с молодёжью: «Семейная зарница» – это не только соревнования, но и вклад в традиционные ценности и патриотизм. Уверена, что семьи Мурманской области достойно проявят себя – северян всегда отличают сплочённость и взаимовыручка», – отметила председатель Комитета молодёжной политики Мария Чернышева.

Как сообщает комитет молодежной политики Мурманской области, заявки принимаются до 24 апреля 2026 года на сайте «Движения Первых». Финал игры пройдёт в августе–сентябре и объединит семьи из всех регионов России.

