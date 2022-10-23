Мурманская область впервые стала площадкой для проведения седьмого Всероссийского совещания органной секции, посвященного современному органу как части музыкальной культуры России

Совещание, организованное Союзом концертных организаций России, проходит с 21 по 23 октября на базе Мурманской областной филармонии. Двадцать специалистов по организации органных проектов и музыкантов из разных регионов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Калининграда, Челябинска и Белгорода обсудят актуальные особенности развития органного искусства в стране.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на сегодняшний день в разных учреждениях России есть 145 органов, с частью из них – концертными инструментами – представители секции планируют ознакомиться в ближайшие годы. Участниками совещания традиционно становятся лучшие органисты страны, являющиеся лауреатами ведущих российских музыкальных конкурсов и профессиональных премий.

«Классическая музыка, органная музыка – это то, что вдохновляет нас на лучшее, просвещая и освещая нашу жизнь. Не каждый регион и не каждая филармония может похвастаться наличием такого уникального инструмента. К нам в Мурманскую областную филармонию регулярно приезжают талантливые органисты, с аншлагами проходят концерты органной музыки, а в этом году впервые проводится такое важное профессиональное совещание. Выражаю слова благодарности председателю органной секции Ирине Александровне Андреевой за то, что уделили внимание Мурманской области и выбрали её площадкой для ежегодного заседания», – отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

По словам участников совещания, орган сегодня занимает особое место в российской музыкальной сфере и неизменно привлекает как музыкантов, так и слушателей – ведь на этом инструменте можно исполнять не только классические произведения, но и саундтреки к популярным фильмам, рок-музыку и джазовые композиции.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в рамках совещания 22 и 23 октября для любителей органного звучания пройдут концерты с участием уникального инструмента. В первый день три органиста-участника совещания исполнят сочинения Вьерна, де Гриньи, Рефельдта, Кошро и современных авторов, а во второй день орган будет звучать в сочетании с вибрафоном – музыканты исполнят «Времена года» Астора Пьяццоллы, музыкальные иллюстрации Георгия Свиридова к повести Пушкина «Метель» и произведение Людовико Эйнауди «Весна».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263306%2Fwall-139605315_20404