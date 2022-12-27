Мурманская область впервые вошла в статистику по географии съёмок проектов российских кинокомпаний

В последние три года российские регионы стали активно привлекать российских кинопроизводителей на свои территории. Для этого власти субъектов принимают законы, стимулирующие киностудии создавать кинопроекты в областях и республиках.

В этом году Мурманская область впервые вошла в статистику АПКиТ, как место съёмок для российских кинолент. Организация определила, что 1,7% кинолент, производимых крупнейшими киностудиями России, снимались в нашем регионе. Для сравнения: в Крыму снимается 1,9% фильмов, 3,9% - в Калининградской области. Больше всего из российских регионов кинопроизводители любят организовывать съёмки в Краснодарском крае – 5,3% фильмов создаются в южных городах нашей страны.

Мурманская область – самый северный регион России, в который стремятся российские кинопроизводители. И это не случайно.

В Мурманской области принят закон о кинорибейтах (субсидий из областного бюджета на производство фильмов на территории региона), а также создан Центр кинопроизводства Мурманской области, который оказывает фильммейкерам информационную и организационную поддержку.

Как сообщает АНО «Продюсерский центр «Северный характер», исполняющий функции Центра развития кинопроизводства Мурманской области, кинематографистам с каждым годом нравится снимать здесь всё больше – снег выпадает уже в октябре, тает в апреле-мае, а в полярный день можно снимать круглые сутки.

В этом году на экраны страны вышло несколько крупных кинопроектов, которые снимались в нашем регионе. Это сериал «Баренцево море» (Star Media), который с успехом прошел по телеканалу «Россия», полнометражные игровые фильмы «Велга» (студия «Автор») и «На выдохе» (ВГИК-дебют).

Статистика касается киностудий, входящих в Ассоциацию продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Эта общественная организация объединяет 41 крупнейшую российскую кинокомпанию, на долю которых приходится более 60 процентов всего отечественного аудиовизуального контента. В их числе: Кинокомпания СТВ Сергея Сельянова, COSMOS Studio Александра Акопова, Star Media Влада Ряшина, «Амедиа Продакшн», продюсерская компания «Среда» Александра Цекало, студия Yellow Black and White, «Гамма-Продакшн» Виктора Будилова, кинокомпания «Русское», 1-2-3 Production и другие. (Телеграмм-канал АПКиТ t.me/ap_kit).

Больше всего фильмов снимается в Москве – 32, 5% и Санкт-Петербурге – 14,6%. Всего вместе с Московской и Ленинградской областями эти регионы составляют 65,5 процентов регионов, чьи локации облюбовали киношники. Это вполне объяснимо. В этих городах хорошо развита инфраструктура, необходимая кинематографистам. Есть студийные павильоны, можно арендовать кинотехнику, артисты не тратят время на перелеты, студии экономят на производстве.