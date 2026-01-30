КАК ПРАВИЛЬНО ВЗЯТЬ ЗАЙМ: 7 ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВПочти у самой вершины Земли: дрейфующая станция СП-42 продолжает работу в Арктике
Мурманская область вводит освобождение от обязательной маркировки товаров ремесленников

Правительство Мурманской области разрабатывает перечень товаров ремесленников, для которых предусмотрено освобождение от обязательной маркировки средствами идентификации. Это коснётся товаров лёгкой промышленности, обувных товаров, некоторых товаров для детей и станет важным шагом в поддержке малого бизнеса и сохранении культурных традиций. Освобождение от обязательной маркировки снизит финансовую нагрузку на предпринимателей, создающих локальные креативные продукты и станет дополнительной мерой поддержки креативных индустрий в регионе.

Проект соответствующего постановления уже опубликован на портале «Открытый электронный регион».

Предполагается, что товары будут признаваться продуктами труда ремесленников, если будут произведены индивидуальными предпринимателями и самозанятыми, зарегистрированными и осуществляющими деятельность на территории Мурманской области, с доходом не более 2,4 млн рублей, и будут являться конечным продуктом труда.

«Федеральное законодательство позволяет нам на региональном уровне освободить отдельные товары ремесленников от обязательной маркировки, а значит – дополнительной финансовой нагрузки. Так мы поддержим наших предпринимателей, которые производят оригинальную штучную продукцию, подчеркивающую индивидуальность мастера и уникальные традиции северного края», – отметила министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор.

Напомним, изменения, наделяющие правительство Мурманской области полномочиями по освобождению товаров ремесленников от обязательной маркировки, были внесены в региональный закон в декабре 2025 года.

