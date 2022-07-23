Мурманская область. Арктика (16+)23.07.22 08:00
Мурманская область выходные проведёт под влиянием циклонической депрессии
Как сообщает Мурманское УГМС, 23 и 24 июля погоду Кольского полуострова будет определять циклоническая депрессия, расположенная в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами дождь, на севере области порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +13+19°.
25 июля наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: осадков станет меньше, ветер ослабеет, днём воздух прогреется до +15+20°.
Сегодня, 23 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8 +13°, днём +15 +20°.
Комментарии
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Последние комментарии
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
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