Мурманская область выходные проведёт под влиянием циклонической депрессии

Как сообщает Мурманское УГМС, 23 и 24 июля погоду Кольского полуострова будет определять циклоническая депрессия, расположенная в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами дождь, на севере области порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +13+19°.

25 июля наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: осадков станет меньше, ветер ослабеет, днём воздух прогреется до +15+20°.

Сегодня, 23 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8 +13°, днём +15 +20°.