Мурманская область выполнила план по вводу жилья на 133%

Правительству Мурманской области удалось не только перезагрузить отрасль жилищного строительства, но перевыполнить план национального проекта «Жильё и городская среда».

Согласно федеральной программе, в 2024 году в Мурманской области планировалось ввести 54 тысячи квадратных метров жилья.

«К 1 декабря в Мурманской области было введено 72 тысячи квадратных метров жилья. Основная доля построенного жилья приходится на индивидуальное жилищное строительство – северяне в этом году возвели уже 578 домов общей площадью 55965 квадратных метров, в том числе и благодаря программе «Свой дом в Арктике». Кроме того, было введено в эксплуатацию пять многоквартирных домов в Мурманске, Умбе и Гаджиево общей площадью больше 16 тысяч квадратных метров. Таким образом, план был выполнен на 133,3%», – отметили в Министерстве строительства Мурманской области.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, в регионе продолжается строительство ещё восьми домов в рамках государственных контрактов. Это жилые здания на улицах Зелёная, Полярные Зори и Кирпичная в Мурманске для переселения граждан из аварийного жилья и предоставления отдельным категориям граждан, а также планируется достроить дом в Заполярном. Кроме того, частными застройщиками осуществляется строительство домов на улице Шевченко и на проезде Молодёжном в областном центре. Также ГК «Самолёт» начал строительство жилого комплекса в Коле, а другие федеральные застройщики планируют приступить к реализации жилищных проектов в 2025 году в Кировске, Мончегорске и Мурманске, в том числе в Росляково.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/