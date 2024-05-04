Мурманская область выполнила все целевые показатели в области содействия занятости населения в 2023 году

Минтрудом России проведена оценка работы службы занятости населения в 2023 году. По её итогам Мурманская область вошла в число 13 регионов, исполнивших все целевые прогнозные показатели.

В прошлом году Минтруд РФ установил для регионов два главных целевых показателя в сфере занятости. Один из них — это доля трудоустроенных граждан среди всех, кто обратился за помощью в поиске работы. По итогам 2023 года в кадровые центры обратилось более 26 тысяч северян, из них работу получили 15,5 тысячи человек. То есть, при целевом показателе в 40% в Мурманской области доля трудоустроенных – 58%.

Второй важный показатель – доля тех, кто открыл своё дело, среди всех безработных, зарегистрированных в отчётном периоде. Это значение по нашему региону превышает целевое на 0,4%.

Как отмечает региональное Министерство труда и социального развития, служба занятости Мурманской области в 2023 году успешно завершила модернизацию всей сети центров занятости. Благодаря новым подходам к организации работы кадровых центров, оптимизации и переводу услуг и сервисов в электронный вид удалось улучшить ситуацию на рынке труда Мурманской области.

Так, к началу 2024 года уровни общей и регистрируемой безработицы в регионе впервые достигли значений ниже общероссийских.

Фото: https://gov-murman.ru