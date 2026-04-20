Мурманская область выполнила все показатели нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по итогам 2025 года

Заместитель губернатора - министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев принял участие в расширенном заседании коллегии Минздрава России «Об итогах работы Минздрава России за 2025 год и задачах на 2026 год».

Особое внимание уделено вопросам цифровой трансформации здравоохранения, медицинским кадрам, лекарственному обеспечению, а также результатам борьбы с сердечно-сосудистыми, эндокринологическими и онкологическими заболеваниями.

На коллегии также озвучены основные результаты реализации национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь», «Семья». Мурманская область отмечена среди немногих регионов, обеспечивших 100-процентное выполнение показателей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по итогам 2025. Об этом сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

В рамках нацпроектов и народной программы «На Севере - жить!» в 2025 году в регионе проведён капитальный ремонт взрослой и детской поликлиник Апатитско-Кировской ЦРБ, отделения анестезиологии и реанимации Кандалакшская ЦРБ, кабинета врача общей практики ЦРБ ЗАТО Североморск, смонтирован ФАП в Дровяном. Для медучреждений закуплено 290 единиц медицинского оборудования и 93 транспортных средств.

«Благодаря улучшению качества диагностики, внедрению современных методов лечения и повышению эффективности медицинской помощи достигнуты исторически лучшие значения по четырём ключевым показателям. Больничная летальность от острого инфаркта миокарда снижена на 8,9%, одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями снижена на 23%, летальность от острого нарушения мозгового кровообращения снижена на 9,5%, удовлетворённость населения оказанной медицинской помощью возросла на 34,9%. Также более чем в два раза перевыполнили план по обеспечению пациентов с болезнями системы кровообращения и сахарным диабетом дистанционным мониторингом состояния здоровья. Работа по достижению показателей нацпроектов, направленная на повышение доступности и качество медицинской помощи жителям региона, будет продолжена», - отметил заместитель губернатора - министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Кроме того, на коллегии обозначены стратегические приоритеты и план координации действий федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере здравоохранения на 2026 год.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выделил 15 ключевых задач развития здравоохранения, которые определяют работу всего медицинского сообщества: четыре из них формируют фундамент — профилактика, сбережение и преумножение народа; среди приоритетов: развитие медицинской реабилитации, совершенствование санаторно-курортного лечения, обеспечение биологической безопасности и развитие системы предупреждения угроз; две задачи касаются совершенствования механизмов финансирования медпомощи и обеспечения развития службы крови; еще четыре — технологический прорыв и развитие персонализированной медицины, информационные системы с поддержкой принятия врачебных решений на базе искусственного интеллекта; последняя — полная интеграция исторических регионов в единую систему здравоохранения РФ.

