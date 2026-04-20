В Мурманске открыли мемориальную доску Герою России Роману МанкевичуВ народной программе партии «Единая Россия» появится Арктический раздел
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)20.04.26 11:30

Мурманская область выполнила все показатели нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по итогам 2025 года

Заместитель губернатора - министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев принял участие в расширенном заседании коллегии Минздрава России «Об итогах работы Минздрава России за 2025 год и задачах на 2026 год».

Особое внимание уделено вопросам цифровой трансформации здравоохранения, медицинским кадрам, лекарственному обеспечению, а также результатам борьбы с сердечно-сосудистыми, эндокринологическими и онкологическими заболеваниями.

На коллегии также озвучены основные результаты реализации национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь», «Семья». Мурманская область отмечена среди немногих регионов, обеспечивших 100-процентное выполнение показателей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по итогам 2025. Об этом сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

В рамках нацпроектов и народной программы «На Севере - жить!» в 2025 году в регионе проведён капитальный ремонт взрослой и детской поликлиник Апатитско-Кировской ЦРБ, отделения анестезиологии и реанимации Кандалакшская ЦРБ, кабинета врача общей практики ЦРБ ЗАТО Североморск, смонтирован ФАП в Дровяном. Для медучреждений закуплено 290 единиц медицинского оборудования и 93 транспортных средств.

«Благодаря улучшению качества диагностики, внедрению современных методов лечения и повышению эффективности медицинской помощи достигнуты исторически лучшие значения по четырём ключевым показателям. Больничная летальность от острого инфаркта миокарда снижена на 8,9%, одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями снижена на 23%, летальность от острого нарушения мозгового кровообращения снижена на 9,5%, удовлетворённость населения оказанной медицинской помощью возросла на 34,9%. Также более чем в два раза перевыполнили план по обеспечению пациентов с болезнями системы кровообращения и сахарным диабетом дистанционным мониторингом состояния здоровья. Работа по достижению показателей нацпроектов, направленная на повышение доступности и качество медицинской помощи жителям региона, будет продолжена», - отметил заместитель губернатора - министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Кроме того, на коллегии обозначены стратегические приоритеты и план координации действий федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере здравоохранения на 2026 год.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выделил 15 ключевых задач развития здравоохранения, которые определяют работу всего медицинского сообщества: четыре из них формируют фундамент — профилактика, сбережение и преумножение народа; среди приоритетов: развитие медицинской реабилитации, совершенствование санаторно-курортного лечения, обеспечение биологической безопасности и развитие системы предупреждения угроз; две задачи касаются совершенствования механизмов финансирования медпомощи и обеспечения развития службы крови; еще четыре — технологический прорыв и развитие персонализированной медицины, информационные системы с поддержкой принятия врачебных решений на базе искусственного интеллекта; последняя — полная интеграция исторических регионов в единую систему здравоохранения РФ.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566099/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире15:00Александр Розенбаум: «Сам по себе». (Мне тесно в строю) Фильм-концерт '2016 (16+)16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять