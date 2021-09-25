Мурманская область выступила инициатором создания Ассоциации музеев Арктики

Мурманский областной краеведческий музей выступил инициатором создания Ассоциации музеев Арктики. Проект был презентован директором музея Еленой Собашниковой на конкурсе благотворительного Фонда Владимира Потанина «Музей без границ». В итоге эксперты фонда поддержали идею, и в рамках конкурса был заключен договор на реализацию проектной идеи до 31 декабря 2021 года.

По замыслу проекта Мурманский областной краеведческий музей станет флагманом Ассоциации, и сможет собрать команду единомышленников из других арктических регионов, в том числе Архангельской области, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Красноярского края, республик Карелии, Коми и Саха (Якутия).

«Создание Ассоциации позволит организовать межмузейное взаимодействие для продвижения проектов по популяризации Арктики, решит проблему по привлечению в музеи и арктические регионы новой аудитории, как из местного, так и туристического сообществ. Для нашего музея деятельность Ассоциации позволит расширить географию культурно-просветительских и выставочных проектов, рассказать о Мурманске и позиционировать его как столицу Арктики», – считает директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Собашникова.

Как сообщает региональное Министерство культуры, на сегодняшний день участвовать в проекте готовы уже более 20 музеев арктических регионов. В ближайшее время с потенциальными участниками проекта пройдет видеоконференция, в рамках которой будут обсуждаться организационные вопросы создания Ассоциации.