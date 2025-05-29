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Мурманская область. Арктика (16+)29.05.25 15:30

Мурманская область является лидером среди субъектов Арктической зоны России по результатам оценки качества городской среды в 2024 году

О проделанной работе и грядущих планах по благоустройству губернатор Андрей Чибис вчера рассказал на заседании Мурманской областной Думы.

«По индексу качества городской среды у нас первое место в Арктической зоне России и четырнадцатое по стране. Почти все города признаны городами с достаточным уровнем комфортности среды», – сообщил глава региона.

Работы по благоустройству с 2019 года проведены в 100% населенных пунктов. В регионе обустроены 157 общественных пространств, более 450 детских игровых и спортивных комплексов, причем 80 из них были благоустроены в 2024 году.

Только в Мурманске создано свыше 16 территорий, полюбившихся местным жителям и гостям города, в том числе парк на Кольском проспекте, экологическая тропа «Беличий хвост», набережная у Семёновского озера, зелёная зона у озера Среднего. В этом году уже стартовало благоустройство площади Пяти Углов и Ленинградской улицы. Другими реализованными проектами в столице Арктики станут территория Морского вокзала, пешеходная тропа вдоль Семёновского озера.

Крупные мероприятия по благоустройству закреплены в мастер-планах, представленных губернатором Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину в августе 2024 года, они же получили свое отражение в стратегии развития региона до 2030 года «На Севере – жить!».

Мурманск и Териберка, как опорные населённые пункты, в этом году впервые будут представлены на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды. Всего от региона планируется подать 6 заявок на участие.

С 2019 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Кольском Заполярье реализовано 18 проектов-победителей и 3 проекта-финалиста данного Всероссийского конкурса. В Коле появилась Поморская набережная, в Оленегорске – Минеральная, в Кандалакше – набережная на берегу залива Белого моря, в Полярных Зорях сейчас идет третий этап благоустройства бульвара «Северное Сияние», в Ковдоре продолжаются работы на территории от площади Ленина до здания Ковдорского ГОКа.

«Дворы все ещё очень чувствительная тема, но идёт поддерживающий ремонт, появляются новые детские и спортивные площадки, в том числе в рамках программы «На Севере – твой проект!», нашего инициативного бюджетирования», – отметил Андрей Чибис.

В рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект» реализовано более 380 инициатив жителей Мурманской области, которые охватили все муниципалитеты региона. Основными направлениями остаются благоустройство территорий, благоустройство объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, игровых и спортивных площадок, а также ремонт входных групп и подъездов. В 2025 году будет реализовано еще 66 проектов.

Проведение нового конкурсного отбора программы «На Севере – твой проект» запланировано на осень.

С 2019 года в Мурманской области выполнен ямочный ремонт дворовых проездов общей площадью более 164 тысяч квадратных метров. В планах на текущий год привести в порядок свыше 295 дворовых проездов.

Особое внимание будет уделено и программам «Наш город», «Наш двор», которые нацелены на обеспечение безопасности и доступности городской среды.

Как отмечает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, индекс качества городской среды формировался Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации по 36 ключевым критериям, отражающим благоустройство, безопасность, доступность инфраструктуры, экологию, разнообразие и современность городской среды, эффективность муниципального управления. Мурманск вошёл в топ-5 благоприятных городов с непростым климатом.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547583/#&gid=1&pid=1

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