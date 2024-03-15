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Мурманская область. Арктика (16+)15.03.24 16:00

Мурманская область является пионером и одним из лидеров по организации туров для представителей российского киносообщества - вице-губернатор Елена Дягилева

В Мурманской области завершился 7-й локейшн-тур, организованный региональным Центром развития кинопроизводства при поддержке Правительства Мурманской области. В течение нескольких лет более 50 профессионалов осмотрели различные локации Кольского Заполярья.

Своими впечатлениями от увиденных Териберки, Кировска, Мончегорска, Лопарского и Мурманска представители российского кинематографического сообщества поделились с заместителем губернатора Еленой Дягилевой.

«Мурманская область – один из пионеров и лидеров по организации локейшн-туров. Сегодня подобные программы запускаются и в других регионах, но Кольское Заполярье – по-прежнему остается у российских режиссёров и продюсеров в приоритете при выборе тура. Мы ставим цель не просто отвезти группу на возможные места для съемок, а влюбить в Север, показать его многогранность, красоту и самобытность», – отметила вице-губернатор.

Она подчеркнула, что локейшн-туры – не единственная программа, направленная на развитие киноиндустрии в регионе и привлечение компаний для реализации проектов на его территории. Но всё чаще именно поездки в Мурманскую область становятся точкой отсчёта самых разнообразных проектов. Так, по итогам поездки в Кольское Заполярье решение о съёмках приняли авторы полнометражной ленты «Туман», премьера которой состоялась на фестивале «Северный характер», и исторического фильма по дневникам Арсения Головко «Незамерзающий порт надежды». Красота нашего региона вдохновила создателей сериалов «Баренцево море» и «Заполярный вальс», а впоследствии и привлекла команду кинокомпании «Art Pictures Vision», создающей многосерийный художественный фильм «Челюскин. Первые» по заказу «НМГ Студии» при поддержке ИРИ. История об уникальной спасательной операции в Арктике в 30-х годах прошлого века с участием актёров Кирилла Кяро, Глеба Калюжного, Стаси Милославской, Дмитрия Куличкова, Дмитрия Чеботарева снималась в Архангельской области и на Чукотке, а недавно группа работала в Териберке, где специально для проекта были построены декорации радиопоста и яранги, как на мысе Ванкарем.

Рассказывая о своих впечатлениях, президент Ассоциации документального кино Союза киноматографистов РФ, режиссёр, сценарист Галина Леонтьева акцентировала внимание на доброжелательности, отзывчивости северян и их любви к кино. Она подчеркнула, что, конечно, красота Севера важна для съёмок, но для документалиста не менее важны люди, которые живут в регионе. О необыкновенной природе говорила и сценарист, продюсер кинокомпании «Зебра» Ирина Марийчук. Она отметила особенный свет Кольского Заполярья, который мастерски использовал в своей картине «Левиафан» Андрей Звягинцев, а также поделилась тем, насколько наш регион идеально подходит для создания детских фильмов.

Ещё одной темой для обсуждения стали возможные шаги для дальнейшего развития киноиндустрии в Мурманской области. Вице-губернатор Елена Дягилева поделилась результатами реализующихся в регионе программ.

«Говоря в целом о развитии киноиндустрии в нашем регионе, отмечу, что мы первыми в стране внедряем принципы экологичных съемок. Число реализованных проектов на территории региона растёт – в 2022 году Мурманская область вошла в список субъектов, где чаще всего проходят съёмки. Только в прошлом году мы оказали содействие в реализации 25 кинопроектов, параллельно с которыми самостоятельно и при поддержке правительства вели съёмки команды блогеров, журналистов, режиссёров», – отметила заместитель губернатора. Она подчеркнула, что обеспечение дальнейшего роста узнаваемости и привлекательности региона благодаря киноиндустрии обязательно должно быть сопряжено с продвижением экологичного способа ведения съемок. Для этого в Мурманской области запущен проект «Зелёный экран», в рамках которого в этом году будет запущен специальный калькулятор экологичного производства.

В рамках встречи участники обсудили систему рибейтов, которая действует в Мурманской области, а также поддержку молодых кинематографистов, которые хотят снимать кино на севере. Так, уже четвёртый год молодые режиссёры и продюсеры, прошедшие конкурсный отбор, получают грантовую поддержку до 500 тысяч рублей на реализацию проектов. Победители конкурса этого года будут объявлены уже в конце марта, лучшие работы получат суммарно 2 млн рублей на проведение съёмок на территории Мурманской области.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, специалисты киноиндустрии отметили большой вклад регионального правительства в развитие креативной индустрии, а также потенциал Мурманской области для открытия новых имён и талантов. В завершении вице-губернатор Елена Дягилева поблагодарила гостей и коллег за продуктивный диалог, подчеркнув, что в ходе таких дискуссий всегда рождается большое количество новых идей развития креативной экономики региона.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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